Казахстанский транзитный маршрут через ТОО "Азиатский газопровод" может значительно усилиться на фоне роста поставок туркменского газа в Китай. Об этом свидетельствуют заявления туркменских и китайских официальных лиц, передает inbusiness.kz со ссылкой на CGTN и туркменские СМИ.

Национальный лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что объем экспорта природного газа по трубопроводу Туркменистан – Китай увеличится до 65 миллиардов кубометров в год. В настоящее время по этому маршруту ежегодно поставляется около 40 миллиардов кубометров газа.

"Сотрудничество по газопроводу Туркменистан–Китай началось в 2006 году с подписания генерального соглашения и было введено в эксплуатацию 14 декабря 2009 года. По состоянию на 1 марта 2026 года, по этому трубопроводу в Китай было поставлено около 460 миллиардов кубометров природного газа", — отмечается в сообщении.

Разработка месторождения "Галкыныш" с участием CNPC обеспечит дополнительно 10 миллиардов кубометров газа в год, что позволит увеличить транзит через казахстанский участок трубопровода.

Эксперты подчеркивают, что расширение поставок создаст дополнительные возможности для укрепления региональной энергетической безопасности и повысит роль Казахстана как ключевого транзитного узла в Центральной Азии. Рост объема транзита также способствует промышленному развитию территорий вдоль маршрута и укреплению экономических связей между странами региона.

Экспорт газа из Туркменистана в Китай идет по магистральному газопроводу "Центральная Азия — Китай" (включая участки в Казахстане) имеет проектную мощность около 55-60 млрд кубометров газа в год (линии A, B и C). Это ключевая магистраль для транспортировки газа из Туркменистана и Узбекистана через Казахстан в КНР, работающая с 2010-х годов. Оператором казахстанского участка является совместное предприятия Qazaq Gas и CNPC на паритетной основе – ТОО "Азиатский газопровод". По итогам 2024 года, объем выручки компании составлял почти 900 млрд тенге; чистая прибыль свыше 650 млрд тенге.