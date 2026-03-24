22 марта с самого утра центр города праздновал Наурыз, а вдоль всей площади перед областным акиматом расположились юрты городских и коммерческих организаций.

В юртах гостей встречали в национальных костюмах, угощали баурсаками, бешбармаком, фруктами и сладостями.

Повсюду играла музыка, гостей развлекали представители организаций, проводились конкурсы, угощали наурыз коже, а ребята играли в национальные игры.

В этом году была представлена совершенно новая Digital-юрта, в которой национальные традиции объединялись с современными технологиями. Гости могли задать интересующие их вопросы, понаблюдать в VR-очках за проектом виртуальной юрты, посмотреть на надводный и наземный дроны, узнать, какие технологии используются в промышленном секторе, а также сделать фотографии в фотозоне.

- Меня порадовало то, как украшены юрты, гостеприимство организаторов и их подход к празднику, - делится житель города Никита КОРНЕВ. - Отдельно хочу отметить выставку ремесленного искусства в сити-центре. Были представлены изделия для разных возрастов, мне особенно приглянулись работы мастера по дереву и сшитые игрушки.

В сити-центре гостей праздника ждали выставка ремесленного искусства «ART BAZAR», спортивная развлекательная программа: қол күрес, қой көтеру, асық ату, а также детская программа «Ата-бабалардың дәстүрі - ұрпаққа аманат».

- Свои изделия я выставляю только на этой ярмарке - один раз в год, - рассказывает участник выставки Виталий КАЛЫГИН. - Занимаюсь этим с детства: раньше работал выжигателем и лобзиком, сейчас - инструментами посерьёзнее. Всё, что приходит в голову, стараюсь воплощать в реальность. Вообще я крановщик, но иногда хочется заниматься чем-то помимо основной работы.

По словам мастера, дома у него уже накопились целые коробки изделий.