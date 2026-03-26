17-летний Владимир Орел предположительно уехал на такси из общежития индустриального колледжа 17 марта в неизвестном направлении. Поисками студента c 19 марта занимаются полицейские и волонтеры.

- Поисковые работы организованы в круглосуточном режиме. Задействованы значительные силы и средства: сотрудники полиции, подразделения ДЧС, спасательные подразделения, представители местных исполнительных органов, а также волонтёры, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области. - Территория поисков охватывает большую часть города, а также прилегающие территории. Проводится прочёсывание местности, проверяются возможные маршруты передвижения подростка, отрабатываются все версии и поступающая информация. Обследуются в том числе труднодоступные участки.

Волонтеры попросили горожан, проживающих в границах в границах улиц Победы — Сьянова, Сьянова — Рабочая, Сьянова — Шипина, Каирбекова — Лермонтова, Лермонтова — Алтынсарина, Алтынсарина — Победы, проверить записи на камерах наблюдения в ночь с 17 на 18 марта - с 00.00 до 03.00.

- Последнее его местоположение – улица Набережная. Владимир был одет в черную шапку, черную куртку, черные спортивные штаны, коричневые кроссовки. При себе он всегда имел телефон и портмоне с документами. Все, кто видел его, может быть похожего, пожалуйста, обратитесь в ближайшее отделение полиции. Для нас любая информация, даже самая маленькая и непроверенная вселяет надежду, - записала видеобращение 26 марта мать пропавшего студента. – Сынок, если ты меня слышишь, видишь, пожалуйста, отзовись, выйди на связь! Мы не знаем, в какую ситуацию ты попал. Все проблемы решаемы, мы тебе поможем в любом случае, только, пожалуйста, вернись домой живым и здоровым. Всем, кто меня слышит, пожалуйста, помогите найти мне сына!