В чьих домах отключат свет после Наурыза в Костанае?

25 марта 2026, 10:57 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 26 по 27 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В конце короткой рабочей недели компания проведет работы на высоковольтных линиях и подстанциях в четырех районах областного центра.

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП-067 (работы на ТП)

26 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Костанай-пенопласт» по ул. Чайкиной, 4/2, 
  • ИП AG Compani.

ВЛ-10 кВ п. Киевский (работы на ВЛ)

26 марта 2026 года с 10:00 до 15:00

  • ТОО «Эталон-Авто», 
  • ГЭК-Электрон, 
  • ИП Ким, 
  • ТОО «Форум», 
  • ТОО «Автостиль», 
  • ИП Пугачев,
  • АЗС «Гелиос № 7», 
  • ТОО «Автомиг», 
  • магазин «Хороший», 
  • «У Веры», 
  • «Баркат», 
  • ИП Ремизов, 
  • ИП Моисеева, 
  • ТОО «ТрансСервис».

Частный сектор:

  • Весь частный сектор  п. Киевский.

КТП-059 (работы на ВЛ)

26 и 27 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Темирязева, 58-93, 
  • ул. Мичурина, 59-85, 75/11-75/27, 1/12-1/16, 104/1-104/2, 
  • ул. Красносельская, 105-129, 
  • ул. Транспортная, 53-110, 
  • ул. Зеленая, 2-10, 2/1, 3/1.

ТП-403 (работы на ВЛ)

27 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

  • Школа-лицей №1, 
  • «Высший колледж казпотребсоюза», 
  • магазины «Успех», 
  • «Элеганс», 
  • «Каролина», 
  • «Керамо-Морацци», 
  • аптека № 13,
  • швейное ателье, 
  • обменный пункт КДМ.

Спальный сектор:

  • пр. Аль-Фараби, 101, 
  • ул. Чехова, 96,100,102, 
  • ул. 1 Мая, 81, 99. 