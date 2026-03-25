В чьих домах отключат свет после Наурыза в Костанае?
25 марта 2026, 10:57 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 26 по 27 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В конце короткой рабочей недели компания проведет работы на высоковольтных линиях и подстанциях в четырех районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
КТП-067 (работы на ТП)
26 марта 2026 года с 10:00 до 18:00
- ТОО «Костанай-пенопласт» по ул. Чайкиной, 4/2,
- ИП AG Compani.
ВЛ-10 кВ п. Киевский (работы на ВЛ)
26 марта 2026 года с 10:00 до 15:00
- ТОО «Эталон-Авто»,
- ГЭК-Электрон,
- ИП Ким,
- ТОО «Форум»,
- ТОО «Автостиль»,
- ИП Пугачев,
- АЗС «Гелиос № 7»,
- ТОО «Автомиг»,
- магазин «Хороший»,
- «У Веры»,
- «Баркат»,
- ИП Ремизов,
- ИП Моисеева,
- ТОО «ТрансСервис».
Частный сектор:
- Весь частный сектор п. Киевский.
КТП-059 (работы на ВЛ)
26 и 27 марта 2026 года с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Темирязева, 58-93,
- ул. Мичурина, 59-85, 75/11-75/27, 1/12-1/16, 104/1-104/2,
- ул. Красносельская, 105-129,
- ул. Транспортная, 53-110,
- ул. Зеленая, 2-10, 2/1, 3/1.
ТП-403 (работы на ВЛ)
27 марта 2026 года с 10:00 до 18:00
- Школа-лицей №1,
- «Высший колледж казпотребсоюза»,
- магазины «Успех»,
- «Элеганс»,
- «Каролина»,
- «Керамо-Морацци»,
- аптека № 13,
- швейное ателье,
- обменный пункт КДМ.
Спальный сектор:
- пр. Аль-Фараби, 101,
- ул. Чехова, 96,100,102,
- ул. 1 Мая, 81, 99.
Последние новости
25.03.26 17:13 «Аят» сумел остановить лидера чемпионата Казахстана по футзалу, сместив его на вторую строчку турнирной таблицы
25.03.26 15:37 Александр ОЛЕЙНИК: Бритва Оккама, или Как связаны слова президента с ямами на дорогах Рудного
25.03.26 13:54 Казахстан увеличит транзит газа в Китай в 1,6 раза
24.03.26 16:08 От баурсаков до VR - Чем запомнился Наурыз в Костанае
24.03.26 13:48 Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Miami Open
