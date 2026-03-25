План работ Костанайской Горэлектросети с 26 по 27 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В конце короткой рабочей недели компания проведет работы на высоковольтных линиях и подстанциях в четырех районах областного центра.

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП-067 (работы на ТП)

26 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

ТОО «Костанай-пенопласт» по ул. Чайкиной, 4/2,

ИП AG Compani.

ВЛ-10 кВ п. Киевский (работы на ВЛ)

26 марта 2026 года с 10:00 до 15:00

ТОО «Эталон-Авто»,

ГЭК-Электрон,

ИП Ким,

ТОО «Форум»,

ТОО «Автостиль»,

ИП Пугачев,

АЗС «Гелиос № 7»,

ТОО «Автомиг»,

магазин «Хороший»,

«У Веры»,

«Баркат»,

ИП Ремизов,

ИП Моисеева,

ТОО «ТрансСервис».

Частный сектор:

Весь частный сектор п. Киевский.

КТП-059 (работы на ВЛ)

26 и 27 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Темирязева, 58-93,

ул. Мичурина, 59-85, 75/11-75/27, 1/12-1/16, 104/1-104/2,

ул. Красносельская, 105-129,

ул. Транспортная, 53-110,

ул. Зеленая, 2-10, 2/1, 3/1.

ТП-403 (работы на ВЛ)

27 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

Школа-лицей №1,

«Высший колледж казпотребсоюза»,

магазины «Успех»,

«Элеганс»,

«Каролина»,

«Керамо-Морацци»,

аптека № 13,

швейное ателье,

обменный пункт КДМ.

Спальный сектор: