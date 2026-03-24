В графстве Кент в Англии среди студентов произошла вспышка менингита B, которая уже привела к гибели двух молодых людей. Спустя несколько дней инфекцию выявили во Франции у мужчины, который вернулся из графства. На этом фоне возникает вопрос, насколько велик риск распространения инфекции и чем она опасна, разбиралась корреспондент TengriHealth.

Что произошло: вспышка в Британии

Агентство по безопасности здоровья Великобритании (UKHSA) расследует резкий рост заболеваемости бактериальным менингитом B, который привёл к гибели двух молодых людей в университетском городе Кентербери на юго-западе страны. Об этом пишут на портале правительства Англии.

По предварительным данным, вспышка могла начаться среди молодёжи после посещения ночного клуба Club Chemistry в начале марта. В связи с этим специалисты назначают профилактическое лечение студентам Кентского университета, а также всем, кто находился в заведении с 5 по 7 марта или контактировал с людьми с подтверждённым или подозреваемым менингококковым заболеванием.

UKHSA подтвердил 29 лабораторно выявленных случаев менингита. Сообщается, что заболевание уже зафиксировали у учащихся четырёх школ в Кенте, а также у одного студента в Лондоне.

В связи с этим в Кентском университете начали экстренно вакцинировать студентов и сотрудников, проживающих и работающих в общежитиях кампуса. Власти отмечают, что при необходимости программу иммунизации расширят, поскольку специалисты продолжают оценивать риски дальнейшего распространения инфекции среди населения.

При этом эксперты в Европе оценили риск распространения заболевания в других странах как очень низкий.

Часто ли заболевание встречается в Казахстане?

Мы обратились за комментарием к учёному-биологу и консультанту по вопросам иммунизации Асель Мусабековой. Эксперт поясняет, что менингиты могут быть вызваны разными инфекциями - и вирусами, и бактериями, и грибками. Но особенно опасны бактериальные менингиты, как в данном случае, где речь идёт о вспышке менингококка В.

- Это инфекция, которая передаётся так же, как и многие респираторные заболевания - через верхние дыхательные пути, но может развиваться стремительно и приводить к тяжелым последствиям - менингиту, сепсису, потере конечностей и смерти", - комментирует Мусабекова.

По её словам, в Казахстане ежегодно регистрируются случаи менингококковой инфекции, но циркуляция штаммов может быть разной. Например, в 2021 году менингококк группы В составлял половину случаев от всех зарегистрированных, а в 2024-м только 13 процентов.

- Привозные случаи из Англии возможны. Но так как случаи менингококковой инфекции встречаются в Казахстане ежегодно, страна в любом случае должна быть к этому готова, вне зависимости от ситуации за рубежом, - добавила специалист.

Эксперт поясняет, менингококковая инфекция чаще встречается у подростков и молодых людей. Это связано с более близкими контактами, особенно во время массовых мероприятий.

- Отдельной группой риска являются призывники, поскольку они живут в условиях скученности. Кроме того, менингококки опасны для людей с иммуносупрессией (подавление иммунитета - прим.редакции), хроническими заболеваниями и кохлеарным имплантом, - рассказывает биолог.

Лучшая защита от менингококков, как и для других бактериальных менингитов, - это вакцинация, отмечает Мусабекова.

- И если защититься от пневмококков и гемофильной палочки можно бесплатно, получив прививку в поликлинике, то от менингококков вакцина доступна только в некоторых частных клиниках, и то в продаже есть только вакцина от менингококков А, С, W, Y. Вакцина от менингококка В зарегистрирована, но сейчас не доступна в стране, - рассказала эксперт.

Справка: Пневмококки - грамположительная бактерия, основной возбудитель пневмонии, менингита, отита и сепсиса.

Справка: Гемофильная палочка - это бактерия Haemophilus influenzae, которая может жить в носоглотке человека и иногда вызывать серьёзные инфекции.

По её словам, казахстанские родители практикуют вакцинный туризм - ездят в Турцию или Европу и заодно прививают детей дополнительными вакцинами. Во многих странах они стали частью прививочного календаря.

