Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Житель Костаная Бахытжан ЖОЛМАГАМБЕТОВ сообщил, что на пр. Кобыланды Батыра, около поликлиники № 3, водители иной раз не могут разъехаться. Поэтому, предлагает он, со стороны фитнес-клуба надо поставить знак «Въезд запрещен».

Пр. Кобыланды Батыра, около поликлиники № 3. Нужен ли здесь знак «Въезд запрещен»?

- Останавливаются машины, привозят клиентов, останавливаются напротив поликлиники и едут в направлении центра, - пишет Жолмагамбетов.

«НГ» направила запросы в ДП области и отдел ЖКХ Костаная о том, исправит ли знак ситуацию.

Ранее мы публиковали сообщение жителя Костаная Сабита СУНДЕТБАЕВА об участке ул. Каирбекова - возле магазина «Солнечный» в районе КСК:

- Кому пришла в голову такая идея сделать «полосатую» дорогу? Через каждые 50-100 м - ограничение скорости 40 км/ч, потом конец ограничения, потом опять ограничение - и так несколько раз! Зачем, непонятно. В результате мало кто соблюдает этот непонятный алгоритм, так еще и город потратился на энное количество знаков. Там либо нужно полностью ограничить скорость, либо оставить ограничение только в районе 9-й школы, что тоже необязательно, так как там есть недавно отремонтированный подземный переход.

В департаменте полиции на запрос «НГ» ответили:

- Сотрудниками отделения дорожно-технической инспекции отдела административной полиции управления полиции города Костаная проведено обследование с выездом на указанный участок. По результатам обследования сообщаем, что по улице Каирбекова, вблизи общеобразовательной школы № 9 (магазин «Солнечный»), будут демонтированы дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости» 40 км/час и «Конец зоны ограничения максимальной скорости». Направлено предписание для исполнения в ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Костанай.

В отделе ЖКХ подтвердили принятое решение.

Фото читателя

