Минувшей ночью в одном из жилых домов города Шахтинска взорвался газ, в результате чего пострадали восемь человек. По предварительной информации, произошедшее не было случайной утечкой: полиция задержала 40-летнего подозреваемого. Корреспондент Tengrinews.kz побывала на месте происшествия и поговорила с жильцами дома, пережившими самую кошмарную ночь в своей жизни.

Фото Tengrinews

"Было очень страшно"

Ночная драма развернулась в двухкомнатной квартире на четвёртом этаже обычной пятиэтажки. В подъезде стоит резкий запах гари, который въедается в одежду.

Оконные рамы выбиты, балконный блок разрушен, по лестничным пролётам разбросаны осколки стекла и обгоревшие вещи.

Жильцы до сих пор не могут прийти в себя. Люди говорят: не верится, что кошмар устроил их сосед, которого многие считали спокойным и уравновешенным.

По словам очевидцев, всё началось с резкого запаха газа. Обеспокоенные жители вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка начали экстренную эвакуацию. Именно в этот момент, как утверждают соседи, находившийся в квартире мужчина зажёг спичку.

"Я уже легла спать с сыном, ему всего шесть лет, как вдруг раздался сильный стук в дверь. Полицейские кричали, что нужно срочно выходить на улицу, что может взорваться газовый баллон. Началась паника, было жутко. Я кое-как собрала сына. Всё это время полицейские торопили нас, помогали жителям выбраться из подъезда. Когда я вышла на улицу, успела только отойти немного, и раздался взрыв. Было очень страшно. Если бы полицейские не начали нас выводить, не знаю, чем бы всё закончилось. Они буквально спасли мне и моему шестилетнему сыну жизнь", — рассказала жительница дома Евгения Сайко.

"Такого мы не переживали никогда"

Очаг возгорания оказался в двухкомнатной квартире на четвёртом этаже. Сейчас внутри — полная разруха: обгоревшая мебель, обрушенные конструкции, на полу разбросаны детские игрушки и фотографии. Кому они принадлежат — самому жильцу или прежним хозяевам — пока неизвестно.

Старший по дому Антон Минин признаётся: такого они не переживали никогда.

"Это был настоящий шок. Люди в панике выбегали, кто в чём. Дым валил столбом, ничего не видно. Хорошо, что полицейские действовали быстро — стучали в двери, помогали спускаться пожилым. Многие обязаны им жизнью. Жаль, что они сами сильно пострадали. Насколько нам известно, они в реанимации. Мы с акиматом уже начали обследование квартир, пострадали более десяти. В пяти из них жить невозможно: снесло окна, двери, балконы... Вообще это чудо, что обошлось без жертв. Так как во всех квартирах есть газовые баллоны, полицейским и спасателям пришлось вручную их выносить. Если бы всё взорвалось, пострадали бы и соседние дома. Люди вынуждены пользоваться газовыми баллонами, так как город наш ещё не газифицирован", — поделился Антон Минин.

Угрожал взорвать ещё один баллон

По данным полиции, задержать предполагаемого виновника сразу не удалось. В момент взрыва в эпицентре находились полицейские, которые получили ожоги и травмы. Воспользовавшись суматохой, мужчина выбрался через балкон и проник в квартиру соседнего подъезда. Он выгнал оттуда пожилую хозяйку и, по словам очевидцев, угрожал взорвать ещё один газовый баллон. Позже его удалось задержать.

"По факту пожара, повлекшего умышленное уничтожение чужого имущества, возбуждено уголовное дело. Задержан 40-летний мужчина. В настоящее время он находится в специальной палате больницы Шахтинска под конвоем. После завершения лечения будет водворён в изолятор временного содержания. Обстоятельства происшествия устанавливаются", — сообщил заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Жаскайрат Каиров.