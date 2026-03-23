Наши предки верили, что в дни весеннего равноденствия каждое действие имеет сакральный смысл: даже внезапный дождь или визит случайного гостя могут определить судьбу семьи на весь год. Tengri Life поговорил с историком о главных запретах на Наурыз.

Подготовку к Наурызу стоит начинать не с кухни, а с генеральной уборки. Историк и старший научный сотрудник Национального музея Бахытгул Нургожина предупредила: встречать 21 марта в грязи — плохая идея.

"Стоит избавиться также от всего накопившегося хлама, чтобы дать прийти новому в жизнь. Кто-то использует для очищения адыраспан (многолетнее травянистое растение), окуривая им дом", — отметила она.

Главное блюдо — Наурыз коже — обязательно должно состоять из 7 ингредиентов. Но важно не только то, что в тарелке, но и какого цвета продукты на столе.

"Желательно, чтобы на столе присутствовали блюда белого цвета: кумыс, сметана, шубат. Считается, что ақ дастархан привлечет в семью благополучие, изобилие", — рассказала Нургожина.

В Наурыз казахи относятся к гостям с особым трепетом. Существует несколько строгих правил гостеприимства.

"Будь то ребенок или взрослый. Даже если гость спешит. Гостя зовут либо к столу, либо обязательно кладут ему гостинец с собой. С пустыми руками отпускать нельзя. А еще считается, что, накормив голодного, ты принесешь богатство и удачу в свою семью", — добавила она.

В целом в эти дни к гостям относятся с особым трепетом, поэтому нельзя демонстрировать свое недовольство.

"В Наурыз, да и в другие праздники не стоит греметь посудой. С одной стороны, согласно примете, если гремите посудой, то можете спугнуть удачу. С другой, если хозяйка гремит посудой, это своеобразный сигнал, что она не рада гостям", — отметила историк.

Нельзя обижать или прогонять ласточек и ломать их гнезда. По мнению историка, ласточка приносит хороший знак.

"Это значит, что весна благословила семью. Ласточка — очень символичная птица, если она свела в вашем доме гнездо, то нельзя его трогать, иначе отпугнете удачу", — поделилась она.

Даже погода в Наурыз воспринималась как знак. Дождь в этот день считался хорошей приметой — он символизирует очищение и будущий урожай. Жаловаться на него было не принято.

"Когда дождь идет в канун или в день важного мероприятия, многие расстраиваются, но на самом деле — это хорошая примета", — отметила Нургожина.

По информации Massaget, в Наурыз казахи придерживались следующих примет:

не стригли ногти и волосы, чтобы избежать проклятий;

не бросали кости в огонь. Существует поверье, что если их сжечь, это может разгневать или оскорбить духов предков;

не отпускали с пустыми руками ребенка, пришедшего в гости, ведь вместе с ним в дом входит счастье. Казахи верили, что если ребенок уйдет с обидой, вместе с ним от хозяев уйдет и счастье;

не дарили приплод, который принес скот в день празднования Наурыза. Приплод в этот день — к достатку.

Напомним, главный весенний праздник подарит казахстанцам мини-каникулы. Наурыз мейрамы традиционно отмечается с 21 по 23 марта. В 2026 году эти даты выпадают на выходные, поэтому дополнительные дни отдыха перенесены на 24 и 25 марта.