С начала этого года в регионе зарегистрировали 153 случая заболевания корью, а показатель заболеваемости составил 18,5 на 100 тысяч. Это притом что за весь прошлый год болезнь проявлялась у нас лишь 52 раза.

Сейчас острая вирусная инфекция буквально гуляет по Казахстану – лишь за январь корь регистрировали больше двух тысяч раз. Медики принимают организованные постановлением главного госсанврача меры: иммунизация, экстренная вакцинация контактных лиц, госпитализация и дистант.

Статистика

По данным медиков на сегодня, 24 февраля, в Костанайской области среди заболевших преобладают дети до 4 лет - 105 случаев (68,6%), а в возрастной группе от 4 до 14 лет корью заразились 22 ребёнка (14,3%). Кроме того, заболели 5 подростков (3,2%) и 21 взрослый (13,7%) в возрасте от 20 лет и старше.

По социальному составу из всех зарегистрированных случаев заболевания 95 так называемых неорганизованных детей, 20 детей, которые посещали садики, 14 школьников, 2 студента, 10 работающих, прочих - 12.

- У нас сейчас 40 тяжёлых пациентов, и один из них находится в реанимации, - информировала на встрече с журналистами заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Айдана БУРКИТБАЕВА.

- В 90,8% (139) случаев, - прокомментировала замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Гулим ДОСУМОВА, - заразились непривитые лица: у 50 детей недостижение прививочного возраста, 54 отказа от вакцинации, в 20 случаях прививочный статус не установлен и в 15 - медицинский отвод. Больше всего (от 10 до 81 случая) заболело в Костанае и Аркалыке, а также в Костанайском и Амангельдинском районах, в остальных - единицы.

Страдает вся страна. Меры приняты

Вспышка, пояснили специалисты, не имеет локального характера. По всему Казахстану за январь 2026 года заразная болезнь отметилась в более двух тысячах случаев, и около 80% - у непривитых детей.

19 февраля было принято Постановление ГГСВр № 3-ПГСВ «О мерах по организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по кори в Республике Казахстан». Оно включает:

1) дополнительную иммунизацию детей 6-10 месяцев до стабилизации ситуации,

2) подчищающую иммунизацию детей 6–10 месяцев,

3) иммунизацию непривитых детей 2–5 лет,

4) навёрстывающую вакцинацию непривитых детей и подростков 7–18 лет, а также медицинских работников до 30 лет, ранее не привитых,

5) экстренную вакцинацию контактных лиц до 30 лет в течение 72 часов,

6) усиление противоэпидемических мер в воинских частях и закрытых учреждениях,

7) обязательный контроль вакцинации при приёме в образовательные и закрытые учреждения, обеспечение охвата прививками не менее 90% для формирования коллективного иммунитета,

8) плановую госпитализацию детей в стационары – только при наличии вакцинации против кори, краснухи и эпидемического паротита, проведённой не менее 21 дня перед госпитализацией, за исключением детей с постоянными медицинскими противопоказаниями,

9) при регистрации случаев кори в садиках и школах непривитые дети должны быть временно отстранены.

- Всего с начала года у нас в регионе было привито 804 человека по эпидемиологическим показаниям, - добавила Гулим Коптлеуовна, - в том числе детей – 593, из них 397 - дети в возрасте от 6-ти до 10 месяцев.

Вспышка - маркер нашей вакцинации

- При кори среди неболевших и непривитых лиц крайне высока восприимчивость к болезни, - объясняет Айдана Буркитбаева. - Это касается любого возраста, кроме детей до 3 месяцев, которые обладают пассивным иммунитетом, полученным от матери. Хотя, если мать не болела корью и не привита, ребёнок восприимчив к кори с первых дней жизни. При контакте с больным непривитый человек, как правило, ребёнок, заболеет в 100% случаев.

Гулим Досумова: "У противников прививок одна и та же логическая ошибка - что при ковиде, что сейчас"

- Бóльшая часть непривитых или тех, кто не желает прививать своих детей, это никакие не религиозные фанатики. Во всяком случае, в нашем регионе, – рассказала корреспонденту «НГ» Гулим Досумова. - Это те, кто ознакомился с общедоступной информацией через социальные сети, мессенджеры, различные каналы и сделал неправильные выводы. Вот, например, мы не перестаём повторять, что если у ребёнка есть аутизм – значит он с ним, скажем так, уже родился, но проявляется врождённое нарушение с трёх лет. И если примерно в это время ребёнку делают прививку от кори, его родители начинают связывать проявляющийся аутизм именно с прививкой, хотя она тут ни при чём. Она просто была сделана раньше по времени до первых признаков появления, но не может являться его причиной. И никто не доказал, что вакцина против кори вообще как-то влияет на аутизм. У антиваксеров одна и та же логическая ошибка – что при ковиде, что сейчас. Так что сама нынешняя вспышка – следствие увеличения количества непривитых и снижения коллективного иммунитета. Можно сказать, что заболевание корью – маркер актуальной вакцинации.

Фото Игоря НИДЕРЕРА, инфографика Ксении РЕБИК