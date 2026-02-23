В 2026 году время ожидания и подготовки к Пасхе начинается у православных христиан сегодня, в понедельник 23 февраля. Великий пост разделён на 6 недель – каждая имеет своё значение, и за каждой вспоминаются определённые события из евангельской и церковной истории.

Седьмая неделя не входит в Великий пост, но в ней также запрещено вкушать скоромные продукты. Эта неделя носит название Страстной – в течение этой седмицы верующие вспоминают предательство Иуды, страдания и смерть Иисуса Христа.

Великий пост – самый строгий и важный пост для христиан. В православии под постом понимают не только воздержание от пищи животного происхождения, но также духовное очищение, возможность преображения души через Таинства исповеди и Причастия, посещение богослужений, делание добрых дел, заботу о ближних.

Если трудно сдержать пост в пище, советуют священнослужители, желательно отказаться хотя бы от того, что у человека вызывает зависимость. Это может быть курение или алкоголь, употребление сладкого, чрезмерное употребление кофе и т. п.

- Если вы решили держать пост в 2026 году, - советует заведующая канцелярией Костанайской епархии Ангелина КОВАЛЁВА, - рекомендуем посетить великопостные службы первой недели Великого поста. Начало утренних богослужений в Константино-Еленинском кафедральном соборе в 08:00 ежедневно. В субботу, воскресенье – в 09:00. Чтение Великого покаянного Андрея Критского – с понедельника по четверг, с 23 по 26 февраля в 18:00.

Фото и инфографика предоставлены информационным отделом Костанайской епархии