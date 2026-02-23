Согласно материалам дела, 29 сентября в с. Аманкарагай Аулиекольского района Максим НЕЧАЕВ зарезал жену Светлану и 16-летнего сына Даниила. Согласно показаниям друзей Нечаева, накануне убийства Максим и Светлана готовились развестись, поскольку супруга встретила другого мужчину.

Защитник подсудимого Валерий Ли (на переднем плане) и Максим Нечаев / Лицо скрыто по ходатайству подсудимого

20 февраля в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области судья Жаннара ТЛЕУБАЕВА признала Нечаева виновным по ст. 99 ч. 2 п. 1 и п. 14 «Убийство двух или более лиц, заведомо несовершеннолетнего лица» и приговорила к пожизненному заключению в учреждении чрезвычайной безопасности.

- Подсудимый Нечаев, находясь у себя дома ночью, не желая разводиться с женой, которая инициировала вопрос о разводе, испытывая ревность, направился к ней в комнату для выяснения с ней отношений, - зачитала судья приговор. - При этом заранее вооружился кухонным ножом и хомутами, чтобы при необходимости связать своего несовершеннолетнего сына и супругу. По пути в комнату к супруге скрипом пола вы, Нечаев, разбудили своего несовершеннолетнего сына, который, увидев в руках подсудимого нож, пытался его остановить и помешать разобраться ему со своей матерью. Подсудимый с целью убийства умышленно, испытывая чувство злости и обиды к несовершеннолетнему сыну, который помешал ему разобраться с собственной супругой, умышленно, с целью убийства ножом нанес удары в область сердца, груди и тела несовершеннолетнего сына. Услышав шум, потерпевшая проснулась и кинулась помогать сыну и попыталась остановить подсудимого, однако подсудимый сначала ударил потерпевшую кулаком, от чего она упала на свою кровать, затем, действуя на почве ревности, с целью убийства двух членов своей семьи умышленно тем же ножом нанес многочисленные ножевые ранения в область груди и тела своей супруги. В результате полученных многочисленных ножевых ранений потерпевшие скончались на месте преступления. Вы же, подсудимый, удостоверившись в смерти потерпевших, скрылись с места происшествия.

Ранее подсудимый заявлял, что ощущал от сына-спортсмена физическую угрозу. И пояснял:

- Он обернулся, соскочил почему-то, крикнул «мама» и сразу на меня. Я просто не успел (что-то сказать сыну - «НГ») - он сразу на меня летел и такой: «Ты че, дебил?» У него такое слово. В играх на телефоне так выговаривался. Я даже ничего не успел ответить, потому что он с одной стороны на меня, а она уже соскочила и кинула что-то в меня. Сын ударил меня рукой в ногу. Я нанес 2 удара ножом в область торса сыну. Он пошатнулся, назад попятился. Со стороны супруги мне прилетело - телефон кинула мне в затылок. Я обернулся. Она на меня уже надвигалась. Ударил ее рукой в лицевую часть. Она попятилась назад и упала на кровать. Она кричала: «Ты че, Даньку убил?» Я сперва сбоку присел на кровать, а потом на нее одну ногу перекинул. И вот я, не контролируя себя, не соображая, нанес ей 3 удара ножом в область груди и в бок.

Судья дала оценку и этому обстоятельству:

- Несмотря на попытки представить свои действия в суде, как совершенные в состоянии необходимой обороны по отношению к своему сыну и совершенные в состоянии шока и подавленности в отношении супруги, ваша вина полностью подтвердилась совокупностью исследованных доказательств, а именно показаниями свидетелей, допрошенных экспертов, заключению судебно-медицинских экспертиз, заключению специалистов, в том числе протоколом следственных действий.

На досудебном допросе Нечаев заявлял, что взял с собой в спальню жены хомуты, чтобы обездвижить ее и сына. На прениях он пытался доказать, что оговорил себя:

- Обычно всегда я, когда чем-то занимался, я просил сына, супругу, чтоб они помогали. В последнее время они мне во всем отказывали. Мне приходилось по работе вот эти вещи делать самому. При работе я вот использовал вот такие хомуты без оказания помощи со стороны, работал на лестнице. Мне приходилось все это делать самому, пользоваться хомутами и держаться на лестнице - ножка была сломана и на искривление шла. Когда спросили (на допросе Нечаева в качестве подозреваемого - «НГ»), для чего хомуты, я неосознанно сказал, не подумав. После работы забыл их из кармана вытащить.

Судья не приняла такой довод:

- Ваша вина полностью подтвердилась также вашими собственными признательными показаниями, которые вы давали на стадии досудебного расследования, где вы подробно, последовательно рассказывали способ убийства вашей семьи. Вы рассказали причину, в том числе о том, что вы заранее приготовили нож и предметы, предназначенные для подавления сопротивления вашей жены и вашего сына. А также об активных своих действий, а именно - вы закрыли форточки в доме, для того чтобы соседи не слышали крики о помощи вашей жены.

Ранее подсудимый пытался доказать, что не осознавал своих действий и вообще имеет проблемы с психикой:

- Я даже не осознавал этого, - говорил Нечаев.

- Он продолжал функционировать в обществе, - возразила тогда психиатр института судебных экспертиз по Костанайской области Нэлля БИБАКОВА. - Он жил, на работу ходил, при этом занимался огородом даже накануне случившегося. Это свидетельствует о том, что он находился в нормальном эмоциональном состоянии.

- Просто я со временем научился держаться, - реагировал подсудимый. - Просто жизнь меня заставила многим вещам обучаться заново. Сводные брат и сестра постоянно говорили: «В семье не без урода», «Дебил», потому что они знали об этом состоянии. Я научился многим вещам. Где-то что-то скрыть, заново жить, таить.

На том же заседании судья поинтересовалась у эксперта:

- Приспособление человека к жизненным трудностям может свидетельствовать о его психическом нездоровом состоянии?

- Нет, - ответила психиатр. - Наоборот, это говорит о его адаптационной способности, у него в жизни были хорошие приспособленческие реакции. Здоров человек.

В итоге 20 февраля судья постановила:

- Ваши доводы о том, что в момент совершения преступления вы находились в состоянии необходимой обороны и в состоянии физиологического аффекта, в суде были опровергнуты обстоятельствами. В том числе и заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы - что в момент совершения двойного убийства вы четко понимали преступный характер своих действий и руководили своими действиями.

Санкция статьи предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы. Прокурор в прениях запросил для Нечаева пожизненное. Судья озвучила довод в пользу такого наказания:

- Суд, принимая решение о размере и виде наказания, учел тяжесть преступления, наступившие необратимые последствия в виде смерти, личность осужденного, который с шокирующей бессердечностью, полным равнодушием, хладнокровно и умышленно лишил жизни членов собственной семьи. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что вы представляете особую опасность для общества.

