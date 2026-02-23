Только в Денисовском районе спасатели эвакуировали 13 человек. Еще 8 человек вытащили из заносов в Житикаринском и Карасуском районах. О работе спасателей в прошедшее воскресенье рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

В Денисовском районе спасатели МЧС провели аварийно-спасательные работы вблизи села Перелески, на автомобильной дороге республиканского значения KAZ19 «Костанай – Карабутак». Эвакуировали людей и несколько автомобилей, оказавшихся в снежном заносе.

- Силами спасателей и сотрудников одного из ТОО из снежного заноса на очищенный участок дороги вызволены семь легковых автомобилей, в которых находились 13 человек, - рассказали в ведомстве. - Эвакуированные в медицинской помощи не нуждались.

Двух человек спасли из снежных заносов в Житикаринском районе в 10 километрах от села Муктуколь - отбуксировали их автомобиль на очищенный участок дороги.

- Еще один случай произошел в Карасуском районе. В пяти километрах от села Суйгенсай в снежной ловушке оказались два легковых автомобиля, - сообщили в ДЧС. - Спасатели эвакуировали шесть человек, среди которых был один ребенок. Все они были доставлены и временно размещены в пункте обогрева.

Спасенные и эвакуированные граждане в медицинской помощи не нуждались.

Фото - кадры из видео