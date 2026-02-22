На завершающихся XXV зимних Олимпийских играх в предпоследний день были разыграны десять комплектов медалей - в биатлоне, бобслее, кёрлинге, конькобежном спорте, лыжных гонках, ски-альпинизме и фристайле.

В соревнованиях по трем видам спорта выступили и казахстанские спортсмены.

Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров передал в коллекцию Олимпийского музея костюм, в котором выступал с произвольной программой на Играх-2026 / Фото olympic.kz

Во фристайле в турнире смешанных команд по лыжной акробатике выступали Аяна Жолдас, Роман Иванов и Асылхан Асан. По итогам квалификации, где каждый участник выполнил по одному прыжку, сборная Казахстана набрала в сумме 213,93 балла и заняла седьмое место, не попав в финал, куда прошли четыре сборные. В итоге олимпийскими чемпионами в этой дисциплине стали фристайлисты США.

Во фристайле в этот день были разыграны медали еще в двух дисциплинах - в ски-кроссе, где «золото» выиграл Симоне Деромедис (Италия), и в хафпайпе, в котором победу одержал Алекс Феррейра (США).

В лыжных гонках мужчины разыграли награды в масс-старте на 50 км классическим стилем. Казахстан в этом виде представляли Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков, и оба не смогли финишировать. Башмаков сошел с дистанции на 13-м км, отставая от лидеров на 4 мин. 8.4 сек. и занимая 51-е место, а Муратбеков был снят на 42-м км после отставания от лидера на круг.

Одиннадцатикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо (Норвегия) после финиша лыжного марафона в Италии / Фото championat.com

Свою шестую золотую медаль на Играх в Италии и 11-ю в карьере завоевал Йоханнес Клебо (Норвегия), пробежав 50 км за 2 часа 7 мин. 7.01 сек., став победителем на всех шести стартах на Олимпиаде-2026 и побив рекорд Эрика Хайдена (США), победившего на пяти дистанциях в соревнованиях конькобежцев на XIII зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде (США). Клебо стал первым в истории 11-кратным чемпионом зимних Олимпийских игр.

Йоханнес Клебо (Норвегия): шестой победный финиш в Италии и шесть золотых медалей Игр-2026 / Фото championat.com

В конькобежном спорте прошли масс-старты у мужчин и у женщин. Участницей женского старта стала Елизавета Голубева, занявшая в полуфинале седьмое место и пробившаяся в финал, где заняла 16-е место.

А золотую медаль в масс-старте завоевала двукратный призер Олимпиад и пятикратная чемпионка мира Марейке Груневауд (Нидерланды). В мужском масс-старте победителем стал еще один представитель Нидерландов олимпийский чемпион на дистанции 10 000 м на играх в Сочи-2014 40-летний Йоррит Бергсма.

Еще один масс-старт прошел в биатлоне, где женщины соревновались на дистанции 12,5 км и который выиграла Осеан Мишлон (Франция), ранее ставшая олимпийской чемпионкой в эстафете и завоевавшая «серебро» Игр в спринте.

А еще одно «золото» в этот день для Франции завоевали Эмили Арроп и Тибо Ансельме, победившие в смешанной эстафете в ски-альпинизме.

Также в этот день олимпийское «золото» завоевали бобслеистки из Германии Лаура Нольте и Дебора Леви, победившие в соревнованиях двоек, а мужская сборная Канады одержала победу в турнире по кёрлингу.

За день до окончания Олимпиады-2026 сборная Норвегии досрочно обеспечила себе победу в медальном зачете. В ее активе 40 медалей - 18 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых. У идущей второй сборная США 32 медали - 11 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых. На третье место с 20 медалями поднялись олимпийцы Нидерландов, у которых 10 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые награды. Также 10 золотых медалей у команды Италии, но у хозяев игр на одну меньше серебряных наград - 6, зато бронзовых - 14. Сборная Казахстана по-прежнему 19-я, а медали завоевали представители уже 30-ти стран.

В заключительный день Игр в Италии будут разыграны последние пять комплектов наград - в бобслее (четверки, мужчины), кёрлинг (женщины), лыжных гонках (масс-старт, 50 км классическим стилем, женщины), фристайле (хафпайп, женщины) и хоккее (мужчины).

Из казахстанских олимпийцев на старт выйдут лыжницы Надежда Степашкина и Анна Мельник (14:00).

А в полночь начнется церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр.