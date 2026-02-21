Акела - возрастной пес породы лайка, которого волонтеры ОО «Надежда Плюс kst» спасли в 2024 году в Костанайском районе.

Как рассказала «НГ» председатель объединения Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ, неизвестно, оказался ли он на улице после отказа владельцев или был выброшен. В декабре 2024 года Акела прошел программу ОСВВ и с тех пор живет в вольере вместе с другими собаками центра.

- Акела - породистый пес, но, как мы знаем, порода не спасает от улицы, - отмечает Александра. - Он отличный охранник, хорошо взаимодействует и с женщинами, и с мужчинами. Если у вас есть теплая будка и полная миска еды, то он будет вашим другом на долгие годы.

Акела пользуется авторитетом среди других собак и может отогнать их от миски. При этом с людьми ведет себя спокойно и уверенно.

Чтобы забрать Акелу или других постояльцев реабилитационного центра ОО «Надежда Плюс kst» в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp +7-707-287-31-99 или в директ Instagram @hope_kst

Фото Александры ЛЕБЕДИНСКОЙ