По информации пресс-службы ДП, во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Костанайской области установили и привлекли к уголовной ответственности несовершеннолетнего Н. по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма в одном из торговых центров Костаная.

Фото: polisia.kz

Рассмотрев обстоятельства дела, Специализированный межрайонный суд Костанайской области по делам несовершеннолетних приговорил нарушителя к одному году ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Решение суда еще не вступило в законную силу.

«Напоминаем, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является уголовно наказуемым деянием. Обращаем внимание, что к уголовной ответственности могут быть привлечены и несовершеннолетние лица», - добавили в полиции.