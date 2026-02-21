На XXV зимних Олимпийских играх в Италии в 14-й медальный день были разыграны семь комплектов наград - в биатлоне, конькобежном спорте, фристайле и шорт-треке.

В розыгрыше медалей в трех видах спорта приняли участие и казахстанские олимпийцы.

В дважды перенесенных соревнованиях фристайлистов в мужском индивидуальном турнире по лыжной акробатике выступили четыре казахстанца, но никто из них не смог пройти квалификацию. В шаге от выхода в финал был Роман Иванов, занявший 13-е место. Шерзод Хаширбаев занял в квалификации 16-е место, Асылхан Асан - 18-е и Динмухаммед Райымкулов - 19-е. А олимпийским чемпионом в этом виде стал Ван Синьди из Китая.

В конькобежном спорте в соревнованиях на дистанции 1500 м среди женщин, где за награды боролись 29 спортсменок, выступили три казахстанские конькобежки. Лучшей из них была Елизавета Голубева, с результатом 1 мин. и 54,86 сек. занявшая седьмое место. Надежда Морозова заняла 12-е место (1.55,76), а Арина Ильященко - 24-е (1.58,43).

Конькобежка Елизавета Голубева заняла седьмое место на дистанции 1500 м / Фото olympic.kz

Олимпийской чемпионкой на этой дистанции стала конькобежка из Нидерландов Антойнетте де Йонг.

В шорт-треке прошли соревнования среди женщин на дистанции 1500 м, в которых выступили Яна Хан и Ольга Тихонова. Обе спортсменки не смогли выйти в полуфинал. Хан стала пятой в своем четвертьфинальном забеге, упав в нем на старте, а Тихонова своем - финишировала четвертой.

Победительницей же на дистанции 1500 м стала Ким Гил Ли (Южная Корея).

А еще одну победу в шорт-треке в этот день одержала мужская сборная Нидерландов, ставшая первой в эстафете на 5000 м.

Также в этот день олимпийскими чемпионами стали выигравшая соревнования по ски-кроссу среди женщин фристайлистка из Германии Даниэла Майер, победивший в ски-хафпайпе среди мужчин фристайлист из США Алекс Феррейра, а также двукратный серебряный призер чемпионата мира по биатлону Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия), победивший в масс-старте на 15 км.

Йоханнес Дале-Шевдал, победив в биатлоне в масс-старте на 15 км, принес сборной Норвегии 17-ю золотую медаль / Фото championat.com

Сборная Норвегии продолжает уверенно возглавлять медальный зачет Игр - завоевав 37 медалей - 17 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых. При этом норвежские олимпийцы установила новый рекорд по количеству завоеванных золотых медалей на одной зимней Олимпиаде, превзойдя свое же достижение, установленное на Играх-2022 в Пекине (16 наград). Сборная США на втором месте с 29 медалями - 10 золотых, 12 серебряных и семь бронзовых. У идущей третьей сборной Италии 27 наград - девять золотых, пять серебряных и 13 бронзовых. Сборная Казахстана и сборная Бразилии занимают 19-е место, а медали завоевали представители 28 стран.

Сегодня, 21 февраля, в предпоследний день Олимпиады-2026 будет разыграно десять комплектов медалей - в биатлоне (масс-старт, женщины), бобслее (двойки, женщины), кёрлинге (мужчины), конькобежном спорте (масс-старт, женщины и мужчины), лыжных гонках (масс-старт на 50 км, мужчины), ски-альпинизме (смешанная эстафета) и фристайле (лыжная акробатика, смешанный командный турнир; хафпайп, женщины; ски-кросс мужчины),

В соревнованиях по трем видам спорта выступят и казахстанские спортсмены.

Во фристайле в смешанном командном турнире по лыжной акробатике выступят Аяна Жолдас, Роман Иванов и Асылхан Асан (14:45).

В лыжных гонках пройдет масс-старт на 50 км классическим стилем среди мужчин, в котором примут участие Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков.

В конькобежном спорте женщины разыграют медали в масс-старте, и одной из участниц будет Елизавета Голубева (19:50).

Также в полночь в показательных выступлениях фигуристов выступит Михаил Шайдоров.