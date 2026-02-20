На проходящих в Италии XXV зимних Олимпийских играх в 13-й медальный день были разыграны шесть комплектов наград - в конькобежном спорте, лыжном двоеборье, ски-альпинизме, фигурном катании и хоккее с шайбой.

В этот день должны были пройти соревнования во фристайле в лыжной акробатике среди мужчин, где Казахстан представлен четырьмя участниками. Но они были перенесены из-за сильного снегопада. Первоначально эти соревнования были запланированы на 17 февраля, но их проведению помешали погодные условия.

Софья Самоделкина попала в топ-10 на дебютной Олимпиаде / Фото olympic.kz

Таким образом за медаль в этот день боролась только фигуристка Софья Самоделкина, которая после короткой программы занимала 12-е место. После произвольной программы казахстанка поднялась на десятое место, установив личные рекорды в программе 138,99 балла и по сумме - 207,46 балла.

Десятое место стало лучшим достижением на зимних Олимпиадах в истории женского фигурного катания Казахстана после Игр-2018 в Пхёнчхане, где Элизабет Турсынбаева заняла 12-е место.

Победу на Играх-2026 одержала фигуристка из США Алиса Лью (226,79), ранее завоевавшая олимпийское «золото» в Италии в командном турнире.

А вот определению первых в истории зимних Олимпиад чемпионов в таком виде спорта, как ски-альпинизм, погода не помешала. В женском спринте ски-альпинизма чемпионкой стала Марианна Фаттон из Швейцарии, а мужской спринт выиграл Ориоль Кардона Коль из Испании.

Первое в истории олимпийское «золото» у мужчин в ски-альпинизме завоевал испанец Ориоль Кардона Коль / Фото championat.com

Лидирующие в медальном зачете норвежцы одержали еще одну победу в Италии, на этот раз в лыжном двоеборье в командном спринте (трамплин + эстафета 2х7,5 км). Золотые медали завоевали Андреас Скоглунн и Йенс Лурос Офтебру, для которого это было уже третье «золото» на Играх-2006.

Конькобежец из Китая Нин Чжунъянь одержал победу с новым олимпийским рекордом на дистанции 1500 м, показав результат 1.41,98.

Конькобежец Нин Чжунъянь (Китай) установил олимпийский рекорд на дистанции / Фото championat.com

А женская сборная США завоевала золотые медали олимпийского турнира по хоккею с шайбой, одержав победу в финале над канадскими хоккеистками в овертайме (2:1 ОТ).

После этого дня сборная Казахстана опустилась еще на строчку ниже в медальном зачете и, как и сборная Бразилии, занимает 19-е место, а медали завоевали представители уже 28 стран. Более чем уверенно возглавляет зачет сборная Норвегии, в активе которой 34 медали - 16 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых. Сборная США вышла на второе место, завоевав 27 медали (9 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых). А на третье место опустилась команда Италии - 26 медалей (9 золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых).

Сегодня, 20 февраля, на Играх в Италии будут разыграны семь комплектов наград в биатлоне (масс-старт на 15 км, мужчины) конькобежном спорте (1500 м, женщины), фристайле (лыжная акробатика и хайфлайп, мужчины) и шорт-треке (1500 м, женщины и мужская эстафета на 5000 м).

В розыгрыше медалей примут участие фристайлисты Асан Асылхан, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов и Роман Иванов, конькобежки Арина Ильященко, Елизавета Голубева и Надежда Морозова, а также представительницы шорт-трека Яна Хан и Ольга Тихонова.