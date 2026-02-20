Всё меньше казахстанцев сдают кровь: сенатор призвал пересмотреть выплаты донорам
Депутат Сената Алишер Сатвалдиев заявил о снижении уровня донорства и нехватке кадров в службе крови Казахстана. Он связал дефицит с низкой мотивацией, выгоранием медиков и предложил обновить государственную политику в этой сфере, передаёт TengriHealth.
Проблемы донорства
Сенатор напомнил, что в Казахстане уровень донорства составляет всего 12 донаций на 1 000 человек, в то время как ВОЗ рекомендует вдвое больше.
«В странах, где применяют комплексные меры материальной и моральной поддержки доноров, показатель достигает 30–40 донаций, и система здравоохранения остаётся устойчивой».
Алишер Сатвалдиев считает, что в Казахстане дефицит связан с низким уровнем мотивации безвозмездных доноров.
«Размер денежного эквивалента бесплатного питания для доноров установлен на уровне 0,25 МРП (1081 тенге). Его давно не пересматривали, хотя цены выросли, а социально-экономическая ситуация изменилась».
Он отмечает, что сегодня такая выплата никого не мотивирует — она стала чисто символической. Хотя в других странах работают иначе: людям компенсируют питание и потраченное время, благодарят публично и поощряют морально.
Дефицит кадров и выгорание медиков
Сенатор также поднял проблему нехватки кадров и выгорания сотрудников службы крови.
По его словам, врачи работают в условиях высокой ответственности и постоянного эмоционального напряжения, но получают невысокую зарплату и почти не видят возможностей для карьерного роста.
В результате специалисты уходят, а коллективы постепенно стареют.
В связи с этим Алишер Сатвалдиев предлагает:
- Обновить государственную политику донорства и утвердить национальную программу как отдельное направление;
- Перейти от разовых акций к регулярному донорству, пересмотреть размер компенсации, восстановить вручение нагрудного знака «Құрметті донор» и внедрить социальную и материальную поддержку;
- Формировать культуру донорства как часть гражданской ответственности и социальной солидарности;
- Усилить цифровизацию службы крови и создать единый реестр доноров.
