Депутат Сената Алишер Сатвалдиев заявил о снижении уровня донорства и нехватке кадров в службе крови Казахстана. Он связал дефицит с низкой мотивацией, выгоранием медиков и предложил обновить государственную политику в этой сфере, передаёт TengriHealth.

Фото:depositphotos.com

Проблемы донорства

Сенатор напомнил, что в Казахстане уровень донорства составляет всего 12 донаций на 1 000 человек, в то время как ВОЗ рекомендует вдвое больше.

«В странах, где применяют комплексные меры материальной и моральной поддержки доноров, показатель достигает 30–40 донаций, и система здравоохранения остаётся устойчивой».

Алишер Сатвалдиев считает, что в Казахстане дефицит связан с низким уровнем мотивации безвозмездных доноров.

«Размер денежного эквивалента бесплатного питания для доноров установлен на уровне 0,25 МРП (1081 тенге). Его давно не пересматривали, хотя цены выросли, а социально-экономическая ситуация изменилась».

Он отмечает, что сегодня такая выплата никого не мотивирует — она стала чисто символической. Хотя в других странах работают иначе: людям компенсируют питание и потраченное время, благодарят публично и поощряют морально.

Дефицит кадров и выгорание медиков

Сенатор также поднял проблему нехватки кадров и выгорания сотрудников службы крови.

По его словам, врачи работают в условиях высокой ответственности и постоянного эмоционального напряжения, но получают невысокую зарплату и почти не видят возможностей для карьерного роста.

В результате специалисты уходят, а коллективы постепенно стареют.

В связи с этим Алишер Сатвалдиев предлагает: