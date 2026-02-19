Чёткого решения по тому, как именно будут повышаться тарифы на коммунальные услуги с 1 апреля, пока нет. Об этом в кулуарах Сената заявил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

По словам Есимханова, сейчас вопрос обсуждается и прорабатываются все детали.

"Пока чёткого решения о том, как именно будут повышаться тарифы с 1 апреля, нет. Мы вместе с коллегами из Минэкономики сейчас прорабатываем этот вопрос", — ответил вице-министр энергетики.

Чиновник отметил, что утверждением тарифов на коммунальные услуги занимается Комитет по регулированию естественных монополий при Министерстве нацэкономики, поэтому детально прокомментировать ситуацию он не может.

При этом Сунгат Есимханов уточнил, что изменения будут находиться в пределах определённого инфляционного коридора, а детали позже озвучат публично в рамках обсуждений.

Отдельно вице-министр энергетики прокомментировал вопрос тарифа на генерацию энергии, который регулирует министерство.

"Тариф на генерацию поднимать мы пока не планируем, но если стоимость составляющих будет расти, то этот вопрос мы будем поднимать", — сказал он.

Напомним: с 16 октября 2025 года до конца первого квартала 2026 года в Казахстане приостановили повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей. Однако ранее в правительстве предупреждали, что тарифы всё же будут расти.