В Костанае детей с кишечной инфекцией изолировали от больных корью и перевели во взрослую больницу, передаёт корреспондент TengriHealth.

Ситуация с корью в Костанайской области остаётся сложной. С начала года зарегистрировано 134 подтверждённых случая, при этом почти 90 процентов заболевших — непривитые. Больше всего случаев выявлено в Костанае и Аркалыке, в основном болеют дети раннего возраста. Чтобы снизить риск распространения инфекции, пациентов инфекционной больницы пришлось изолировать от больных корью.

- Дети с острой кишечной инфекцией переведены на госпитализацию в Костанайскую областную больницу, - сообщила заместитель главного врача по медицинской части Костанайской областной детской больницы Рудава ЖАКИНА. - Перевод пациентов в областную взрослую больницу осуществлён с целью исключения контакта с пациентами, госпитализированными с корью, и обеспечения соблюдения противоэпидемических мер. Маршрутизация пациентов проводится в соответствии с приказом управления здравоохранения для обеспечения своевременной и качественной медицинской помощи.

Основными причинами роста заболеваемости, по данным медиков, остаются отказ от вакцинации, наличие медицинских отводов, а также возраст детей, которые ещё не успели получить прививки. Врачи рекомендуют родителям внимательнее относиться к здоровью детей и своевременно проходить плановую иммунизацию согласно Национальному календарю вакцинации.

В пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области сообщили "НГ", что планируют провести брифинг для журналистов с подробностями о росте случаев заболевания корью.