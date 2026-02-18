Алексей ВИВТОНЕНКО даже недолго посмотрел на родственников в Костанае по видеосвязи. Полноценным выходом из комы его брат Тихон ВИВТОНЕНКО ситуацию не называет. Говорит, что это лишь начало, и чем дольше человек находится в коме, тем медленнее его из нее выводят.

Напомним, 11 февраля прогнозы врачей были неутешительные:

- Диагнозы неутешительные, - сообщал тогда корреспонденту «НГ» брат больного Тихон ВИВТОНЕНКО. - Легкие у него не работают, ИВЛ включен на 100%, сатурация низкая - 75%, это насыщенность кислорода в крови. Почки так же не работают, в целом не запущенные. Нам предложили вариант подключить его к машине, которая заменяет легкие полностью. Это тоже никаких гарантий не дает, но стоимость возрастет в разы. Стоимость его поступления в реанимацию - а реанимация у них забита в той частной клинике - будет около 1 млн бат. И ежедневное его обслуживание будет составлять около 300 000 бат. Это по словам ответственного за интернациональный отдел в этой поликлинике.

6 февраля Вивтоненко пояснял:

- С меня потребовали 500 000 бат, что эквивалентно 8 млн тенге. Страховая покрыла расходы на лечение в размере $10 000 - это страховка, которую приобрели по путевке. Далее родные должны выплачивать суммы лечения самостоятельно. Я запускаю сбор денег на его лечение на данный момент, чтобы была возможность вылечить его и вернуть назад в Казахстан. В свою очередь от волонтеров я ожидаю помощь с организацией сбора денег на оплату лечения моего брата в Таиланде.

Тогда же он сообщил - в Посольстве РК в Таиланде сказали, что Алексей нетранспортабелен.

- Сейчас показатели в плане легких идут на улучшение, - поведал Тихон корреспонденту «НГ» сегодня, 18 февраля. - Как по мне, близится момент постепенного отстранения от аппарата ИВЛ - дышать сам он пытается, слышно и видно. Пока из комы полноценно он не вышел. Когнитивные способности мозга работают, но это еще не полный выход, лишь начало. Это долгий процесс. Чем дольше в коме находится человек, тем медленнее его из нее выводят. Убрали лишь один седативный препарат. Всего их два или три, не помню точное количество. Все шаг за шагом делают. Гемодиализ уберут через два дня. Именно тот, который работает круглые сутки. Может, вернут плановый, который делается 3 дня в неделю по 4 часа. Это мои предположения. Но лабораторные анализы показывают улучшение. В легких инфекция все еще есть. Но если выводят, значит, лучше в целом. Давление высоковато для него, но это объясняется тем, что организм сейчас сам будет пытаться все урегулировать. Я думаю, там произошло что-то вроде культурного шока у него, был обескуражен в общем. Слышит, понимает, пытается отвечать. Нужно дальше наблюдать за ситуацией, но в сравнении с тем, какая критическая ситуация была дней 5 назад, это очень хороший результат.

- Какие прогнозы дают врачи?

- Что почки могут восстановиться полностью. И что в целом еще неделю нужно ему тут быть. Точно. Говорят, что не нужно не рисковать с транспортировкой. Шанс восстановления почек маленький, но есть все же. Так что думаю, нам еще раз повезет, и удача все так же на нашей стороне.

На записи разговора Алексея по видеозвонку он лишь кивает на вопросы родственников, а те подбадривают:

- Мы тебя ждем дома!