В Жастар Сарайы по швейцарской системе играли представители госструктур и работники национальных компаний (57 участников), следом за ними за доску сели работники культуры и искусства (42 шахматиста из 13 районов и городов области).

К 5-му туру определился один из лидеров - актёр русского театра драмы Сергей Щербинин. Кстати сказать, он отказался от кастинга на роль в кинофильме ради участия в турнире.

Итоговое положение после 9 туров: лидирует Нуржан Кошербаев из Житикаринского района (7,5 очков), на втором месте Алмат Жарасбаев (Узункольский р-н, 7 очков), замыкает тройку призёров Жанкуаныш Бимагамбетов (Костанай, 7 очков). Первой среди женщин назвали Айнагуль Куандыкову (Рудный, 4,5 очков).

21 февраля соревнования пройдут среди представителей масс-медиа, а днём позже шахматную эстафету примут работники образования и науки.

20 лучших шахматистов этой части Кубка Сената попадают в 1/4 финала, который запланирован на 17 мая.

Фото предоставлены Костанайским филиалом Казахстанской федерации шахмат