На XXV зимних Олимпийских играх в десятый медальный день были разыграны шесть комплектов медалей: в бобслее, горнолыжном спорте, прыжках с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

В двух видах программы, в которых разыгрывались медали, приняли участие и казахстанские олимпийцы.

Горнолыжник Ростислав Хохлов выступал в слаломе, где проводится две попытки, а победитель определяется по сумме двух. На старт вышли 95 спортсменов, а до финиша первой попытки добрались только 46. Остальные 49, в том числе и казахстанец, и олимпийский чемпион в гигантском слаломе Лукас Бротен (Бразилия) сошли с дистанции и не выступали во второй попытке. А олимпийским чемпионом стал Лоик Мейар (Швейцария).

Впервые за 20 лет после Олимпиады-2006 в Турине (Италия) сборная Казахстана приняла участие в командном турнире на большом трамплине.

Прыгуны с трамплина Данил Васильев и Илья Мизерных в соперничестве с 17 национальными сборными успешно преодолели барьер первого раунда, после которого борьбу за медали продолжили 12 команд. По результатам второго раунда наши прыгуны не смогли попасть в число восьми команд-финалисток, заняв 11-е место и повторив результат, показанный на Олимпиаде-1998 в Нагано (Япония).

Олимпийскими чемпионами в этом виде стали Ян Хёрль и Стефан Эмбахер (Австрия).

Денис Никиша прошел в четвертьфинал на дистанции 500 м, показав лучший результат среди занявших третьи места в своих забегах участников / Фото sportilinet.kz

Также в предварительных забегах на дистанции 500 м в шорт-треке приняли участие Абзал Ажгалиев и Денис Никиша. Оба прошли в четвертьфиналы, которые, как полуфиналы и финалы, пройдут в ночь с 18 на 19 февраля.

А медали в этот день в шорт-треке были разыграны на дистанции 1000 м среди женщин, где свое второе «золото» в Италии и третье в карьере завоевала Ксандра Велзебур (Нидерланды).

Пятикратный призер Олимпийских игр бобслеистка Элана Мейерс Тейлор (США) завоевала первое «золото» на Играх-2026 в 41 год / Фото championat.com

В этот же день 41-летняя бобслеистка Элана Мейерс Тейлор (США), являющаяся пятикратным призером Олимпийских игр и четырехкратной чемпионкой мира, завоевала золото Игр-2026 в Италии в одиночных соревнованиях.

Еще одно олимпийское золото было разыграно во фристайле в дисциплине биг-эйр среди женщин. Его обладателем стала Меган Олдхэм (Канада).

Двукратные серебряные призеры Олимпиад по фигурному катанию в командном турнире, двукратные чемпионы мира Рику Миура и Рюити Кихара (Япония) стали олимпийским чемпионами среди спортивных пар, установив новый мировой рекорд в произвольной программе - 158,13 балла.

Тройка лидеров в медальном зачете Игр-2026 после десятого дня осталась прежней: Норвегия - 28 медалей (12 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых), Италия - 23 медали (8 золотых, 4 серебряных и 11 бронзовых) и США - 19 медалей (6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых). Сборная Казахстана делит 17-е место с командой Бразилии. А медали на этот день завоевали спортсмены 26-ти стран.

Сегодня, 17 февраля, на Олимпиаде станут известны обладатели еще семи комплектов наград: в биатлоне, бобслее, конькобежном спорте (2), лыжном двоеборье, сноуборде и фристайле.

Лишь в одном финале примет участие представитель Казахстана - в лыжном двоеборье выступит Чингиз Ракпаров (17:45).

Пятеро казахстанцев начнут борьбу на Играх в дисциплине фристайла - лыжной акробатике. В квалификации среди женщин выступит Аяна Жолдас, а среди мужчин - Асылхан Асан, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов и Динмухаммед Райымкулов (17:30).

Также на Олимпиаде стартует фигуристка Софья Самоделкина, которая представит короткую программу (22:45).