В Казахстане планируют ввести полный запрет на использование смартфонов школьниками. Соответствующая поправка содержится в законопроекте по вопросам статуса педагога и образования, передаёт корреспондент Tengri Education.

Фото © Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Сейчас администрация каждой школы может самостоятельно определять, в каких случаях учащимся можно использовать смартфоны. Законодательный запрет действует только на уроках, на переменах ученикам можно пользоваться смартфонами. При этом, если телефон нужен для учёбы, его также разрешено использовать по решению учителя.

Как следует из сравнительной таблицы законопроекта, эту норму предлагают исключить, а право решать, смогут ли школьники использовать гаджеты — передать в уполномоченный орган в сфере образования. Вероятно, это будут Министерство просвещения или территориальные управления образования.

Депутаты предлагают следующую редакцию статьи 47 о правах и обязанностях обучающихся:

"Не допускается использование обучающимися и воспитанниками во время учебного процесса абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования, за исключением случаев, предусмотренных в правилах использования абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования обучающимися и воспитанниками, утверждённых уполномоченным органом в области образования".

В обосновании сказано, что распространение запрета на использование абонентского устройства сотовой связи не только в учебное время, но и во время перемен позволит снизить риски кибербуллинга и деструктивного контента, укрепить дисциплину и безопасность в школах, повысить уровень живого общения и социализации обучающихся, а также обеспечить формирование здоровой образовательной среды.

Напомним: законодательный запрет на использование смартфонов школьниками во время занятий ввели в начале 2024 года. Во время уроков действует ограничение, и школьникам запрещено пользоваться смартфоном. Однако на переменах учащиеся снова получают доступ к гаджетам.