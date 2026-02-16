Как прогнозируют синоптики, во вторник, 17 февраля, утром и днём на западе, севере и востоке области ожидаются осадки в виде снега и дождя, метель, гололёд, на западе и юге - туман. В среду, 18 февраля, ночью повсеместно, а днём на севере и юге вновь будут осадки — снег, дождь, сопровождаемые метелью и гололёдом, на западе и востоке - туман.

В Костанае во вторник снег с дождём, метель, гололёд, в среду - снег, метель, гололёд

- Ночью во вторник термометры покажут 1-6, на востоке 9 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем ожидаем -3...+2 °С. В среду ночью и днём термометры будут показывать одинаковую температуру: -5...-10, на севере и востоке -13 °С, на юге до -2 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -4...-6 °С, днём 0...+2 °С. В среду ночью и днём -6...-8 °С.

Во вторник будет северо-западный ветер 15-20 м/с, с порывами до 23 м/с на востоке области. В среду прогнозируется северо-восточный ветер скоростью 15-20 м/с.