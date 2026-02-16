ТОО «Тазалык-2012» с 2018 года находится в доверительном управлении с правом последующего выкупа. В соответствии с договором оно должно стать частным в 2028 году. Но сегодня, 16 февраля, на аппаратном совещании в акимате Костаная говорилось об ином развитии событий.

- Учредители менялись, но за 8 лет работы компании по договору доверительного управления больших сдвигов в лучшую строну нет, - сказал аким города Марат ЖУНДУБАЕВ. И добавил: - Станут частными, тогда мы вообще потеряем контроль над этой важной сферой.

Заявлял он это, между прочим, на фоне слайда, который демонстрировал снижение количества обращений горожан в службу «АйКомек» по поводу переполненных мусорных контейнеров. В 2023 году жалоб было 4 095, в 2024-м - 3 463, в 2025-м - всего 600.

Однако аким пояснил, что в основном улучшения произошли при участии бюджета.

- В 2024 году для «Тазалыка» закупили 500 контейнеров, 3 автомобиля специализированных, финансирование из бюджета через СПК «Тобол», в 2025 году - еще 136 контейнеров, - перечислял он, - 118 площадок обустроили, контейнеры для негабаритного мусора поставили. Это кто делал? Отдел ЖКХ.

По словам акима, в областном центре вся работа с твердыми бытовыми отходами нуждается в модернизации. Особенно полигон ТБО, который почти каждое лето горит и дымит, что опасно для города и очень вредно для экологии.

- Необходимо наладить там переработку мусора или поставить мусоросжигательный завод. Такие проекты требуют больших вложений, и здесь возможностей больше у государства, - отметил он. - С учредителями ТОО «Тазалык-2012» мы встречались. Конечно, то, что мы не будем отдавать под выкуп компанию, им не понравилось. Но понимание сейчас есть. Мы с прошлого года аналитическую работу проводили, показали им результаты. В следующем году ТОО перейдет в собственность государства. Самое главное - все работники сохранят свои места.

На совещании присутствовал замдиректора ТОО "Тазалык-2012" Владимир Лопатин

В продолжение темы аким сообщил, что тариф «Тазалыка», недавно признанный судом завышенным, должен все-таки быть «адекватным и справедливым», в связи с чем в департамент КРЕМ будет направлена заявка на утверждение тарифа. Проект уже имеется, а ошибки, на которые указывала прокуратура, учтены.

- Но однозначно ниже действовавшего он не будет, - сказал Жундубаев, - иначе предприятие не сможет нормально функционировать. Планируем, что в мае 2026 года тариф будет утвержден.

На вопрос журналистов о том, будет ли после решения суда произведен перерасчет абонентам, аким города ответил: «Провести его сейчас - значит финансово "посадить" компанию».

Он также высказал мнение и по поводу Костанайской теплоэнергетической компании, включенной, наряду с другими субъектами естественных монополий, в республиканскую программу приватизации. КТЭК планируется выставить на торги к 2030 году. Будет ли это продажа или передача в доверительное управление, пока сказать нельзя. Но однозначно речь идет об участии бизнеса в работе предприятия.

- Мое личное мнение таково - стратегические направления, обеспечение населения теплом, водой, оборот отходов должны оставаться в ведении государства, - сказал аким Костаная, - иначе эти сферы жизнеобеспечения будут испытывать большие риски.

В доказательство привел пример с частными котельными, которые не сумели наладить устойчивое теплоснабжение в новых микрорайонах областного центра. В экстремальных ситуациях, когда зимой из-за долгов населения БМК уменьшали подачу тепла в многоэтажные дома, акимату пришлось вмешиваться. И в конце концов все частные объекты были переданы государству.

Аким уточнил также, что 17 марта в 11.00 по поводу приватизации ГКП «КТЭК» в Костанае пройдут общественные слушания, в ходе которых свое мнение должно высказать население.