В ночь на 15 февраля на Земле началась вторая магнитная буря февраля, которая пока находится в диапазоне от слабой до средней. Пик события пришёлся примерно на 7.00 по времени Астаны и составил G1.3 по шкале от 1 до 5, сообщает informburo.kz со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото Depositphotos.com

Учёные считают, что событие имеет понятные причины – на Солнце напротив Земли располагается довольно крупная корональная дыра – но началось примерно на сутки раньше ожиданий.

- Ранее магнитная буря, также слабого уровня, в текущем месяце была зарегистрирована 5 февраля. Пока февраль 2026 года выглядит более спокойным, чем предыдущий месяц. Январе установил рекорд десятилетия по числу дней с магнитными бурями, основная активность наблюдалась во второй половине месяца, – говорится в сообщении.

Общая продолжительность начавшегося ночью периода возмущений может составить до двух суток, но с сильно неравномерным воздействием: отдельные всплески и короткие бури в этот период могут перемежаться с довольно продолжительными "зелёными" участками. Выход бури на уровень выше G2 (средняя) в этот период считается маловероятным.