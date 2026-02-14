Начало февраля отметилось у нас температурными качелями от морозов до оттепели с разницей почти в 30 градусов, карасиными поклевками на нескольких водоемах, а также традиционными спортивными состязаниями.

Как Токтас принимал спортсменов

Озеро Токтас (п. Банновка) в недавний февральский день было укутано плотным туманом и будто само берегло память. Память о Дмитрии Мысюке - мастере спорта, классном организаторе, благодаря которому появился Костанайский филиал Федерации спортивного рыболовства РК. С минуты молчания в память о Дмитрии начались соревнования рыболовов - IV ежегодный Кубок по ловле на мормышку.

Стойкие минус пятнадцать с легким ветром обещали хорошие результаты участников и приятный отдых для болельщиков. «Эти соревнования давно перестали быть просто турниром. Это встреча друзей, проверка характера и уважительный разговор с зимой - через лед, мормышку и кивок», - так отозвался о турнире один из его участников. А всего их вышло на стартовый лед 14 - опытных, увлеченных, одержимых рыбалкой.

Формат состязаний классический, честный, соизмеренный с международными правилами: два продолжительных тура без скидок на погоду и претензий участников. Четко, строго, оперативно. Лед был рабочий, рыба капризная, так что решали не скорость и суета, а знание, опыт, умение просчитать ситуацию, понять, чего рыба хочет. Настрой был на окуня, поскольку сектора соревнований разместились довольно далеко от тех мест, где можно было рассчитывать на карася. Токтас в тот день не жадничал, в уловах каждого из победителей оказалось более 20 кг рыбы.

Мормышка - снасть простая лишь на первый взгляд. Небольшая приманка, игра которой зависит от движений руки, в итоге провоцирует диалог с рыбой. Здесь важна не только техника, разные виды игры, способность просчитать, на какой глубине находится рыба, но и внутреннее спокойствие, сосредоточенность, аналитичность. Да и везение не исключается, поскольку у рыбьего народа есть свои излюбленные тропы, с которыми может совпасть сектор участника, а может и не совпасть.

По итогам двух туров определились призеры:

3-е место занял Александр Аралкин из Карабалыка с общим весом улова 20 580 г.

2-е место - Владимир Мысюк, родной брат Дмитрия Мысюка, продолжатель рыболовных традиций знатного родственника. Результат его улова - 21 539 г.

Кубок 2026 года у Ивана Кривенко / Фото организаторов соревнований

Обладателем кубка стал Иван Кривенко, егерь Токтаса, его победный результат внушителен - более 23 кг рыбы.

Отдельное внимание организаторы уделили номинации Big Fish. В мормышечной ловле такая рыба - всегда событие и для рыболова, и для зрителей. Самого крупного окуня соревнований весом 402 г сумел добыть костанаец Дмитрий Елисеев - один из самых титулованных спортсменов сборной нашей области, мастер спорта, участник и победитель множества казахстанских и международных рыболовных соревнований.

Любые соревнования на водоемах - это не только спортсмены и лед, но еще и финансовая поддержка. В этом году она была по-настоящему ощутимой. Главным спонсором кубка стал директор магазина «Мужской мир» (п. Федоровка) Владимир Коваль. Человек, который знает о рыбалке не понаслышке. Поддержку оказал и магазин «Энергия» (Костанай). Личный вклад в копилку внес и рыболов-спортсмен Игорь Семенов, участвовавший в турнире в качестве судьи.

Туман над Токтасом в тот февральский день рассеялся только ближе к вечернему финишу, что усилило ощущение праздника при награждении. Рыболовный турнир в очередной раз показал - такие встречи единомышленников очень полезны: они дают возможность обменяться информацией, что-то перенять, наблюдая за опытными участниками, продемонстрировать свои знания и приемы, учесть собственные ошибки, зарядиться энергией и утвердиться в решимости не просто рыбачить, а в спортивном азарте побеждать не только рыбу.

Совсем скоро нашей федерации предстоит провести чемпионат области по ловле на мормышку, а затем сформировать команду, которая будет представлять наш регион на чемпионате РК, который пройдет в этом зимнем сезоне на озере Щучье в Акмолинской области. В перспективе там ожидается проведение и чемпионата мира.

Карасиный февраль

Конечно, для кого-то из наших рыболовов он не карасиный, а щучий, для кого-то окуневый, судаковый... Но сейчас я о тех, кто подпитывается адреналином именно при рыбалке на карася. Конечно, это не значит, что таковые отказывают себе в удовольствии поохотится на другую рыбу, но все-таки в приоритете у них именно этот неповоротливый и капризный увалень.

К радости карасятников сейчас обожаемого ими серебристика можно ловить на нескольких водоемах нашей области. Что, конечно, удивительно! Хотя фантастичен и сам факт клева карася из лунки в разгар зимы, когда эта летняя теплолюбивая рыба по законам природы должна в это время спокойно спать, зарывшись в ил. Наш карась, похоже, оппозиционный: не хочет он подчиняться законам своего карасиного правительства, желает их переписать на свой лад, а потому бунтует.

Сарыкольский улов / Фото автора

Разных размеров карась-оппозиционер клюет сейчас на Сарыколе. И если в начале зимы активного клева здесь не было, то теперь его за одну рыбалку можно поймать столько, сколько рыбацкая душа пожелает. Причем от рыболова он не ждет никаких ухищрений, хотя клюет по часам. Утренний клев начинается примерно с 8.30 и продолжается до полудня. Искать серебристика надо в окне с двухметровой глубиной среди густой растительности, а заезжать со стороны села Тагильское, что расположено в 9 км от районного центра. Дневной клев длится примерно 3-4 часа, затем стихает. С 8 часов вечера поклевки становятся чаще, а оппозиционеры попадаются покрупнее - по полкило и более. И так до двух ночи, остаток которой рыболову можно поспать, следуя примеру карася. Прикормку в лунки можно не опускать, лишь изредка подбрасывая мотыля. Ловить на того же мотыля и белого опарыша.

Эпизодически то стихает, то оживляется клев карася на озере Итсары (п. Абай). Сейчас искать его здесь уже надо не среди сухой растительности, а там, где ее нет, - ближе к центру. Там клюет серебристик разных размеров. Кстати, вдруг стала обозначаться и щука. В удачную для нее погоду на живца можно поймать пару приличных «торпед».

Приятно ныне удивил Русский пруд. Знаю, что плотность карася в этом водоеме велика. Мы с Сабанеем не раз «отрывались» здесь на карасином клеве, временами выдергивая из воды даже килограммовых «чушек». Но это было летом. И вот теперь он вдруг надумал клевать и зимой. Чудеса! Водоем находится под поселком Садчиковка, всего-то в 30 км от Костаная и примерно столько же до него от Рудного. Что очень удобно: выехал из города и через полчаса ты уже на месте клева. Арендаторы, хвала им, постоянно заботятся о том, чтобы несколько километров полевой дороги к пруду были прочищены - после каждого снегопада здесь работает трактор. Ну а все остальное зависит от рыболова, его знаний, экипировки, снастей, прикормок, насадок, терпения и, конечно, везения.

Клев-инфо