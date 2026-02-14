В то, что осталось от восьмиквартирного дома по ул. Молодежная, 9 в селе Жамбыл Костанайского района, мы вошли на свой страх и риск: пол и ступеньки в деревянном шпальнике подозрительно скрипят и трещат, а на втором этаже кое-где нет потолка. В других местах его доски провисли из-за массивных желтых сосулек - это следы пожаротушения в мороз. Запах гари на одежде, отпечаток непонимания на лицах: где нам теперь жить?

Погорельцы из Жамбыла - гарь на одежде, непонимание и надежда на лицах

Эпизод 1-й: 25 декабря. «Пар? А, нормально»

Он только обшит кирпичом: у двухэтажного дома шпальный каркас незапамятных годов постройки. Облагороженный деревянный барак на восемь квартир, одна из которых пустовала. Почти все взрослые жители работают в Костанае, и в обед 25 декабря половины из них не обнаружилось дома. Не было, в частности, и жильцов 4-й и 8-й квартир. Примерно в 12.30 именно из их окон повалил дым.

Шпальник по ул. Молодежная, 9: снаружи - кирпич, каркас - из дерева

- Мы сидели дома, отдыхали, - рассказывает Ольга КУДЕНКО, которая жила в квартире № 3, - как вдруг постучали соседи: «Горим!» Ой, не могу говорить, как вспомню тот кошмар… В подъезде клубился уже такой едкий дым. Жильцы выбежали на улицу: вся правая сторона дома дымит, это 4-я и 8-я квартиры, одна над другой. Все в суматохе, никто ничего не может понять!

Эмма Ахметова: «Здесь была наша квартира»

- Муж приехал на обед и тут же увидел пожар, - описывает Эмма АХМЕТОВА, она жила в квартире № 6. - Он вынес документы и газовые баллоны. Да вон они до сих пор в снегу стоят. Мне с тремя детьми повезло находиться в тот момент в поездке…

Вынесенные в суматохе газовые баллоны до сих пор на улице

Пожарные прибыли оперативно, вскоре пламя удалось загасить. Огнеборцы начали сматывать рукава.

Подлежит ли восстановлению дом по ул. Молодежная?

- Кто-то сказал пожарным: но там же дымится еще! - вспоминает Ольга. - Нет, говорят они, это нормально, это пар. И уехали.

Из этой квартиры началось возгорание 25 декабря

Эпизод 2-й: 26 декабря. «Дежурить не можем»

Напомним, в доме пустовала одна квартира, седьмая. Из нее, по словам бывших жильцов, на следующие сутки, 26 декабря, примерно в 2 часа ночи, и пошло второе возгорание

- Опять постучали соседи к нам, - рассказывает Ольга, - «А мы опять горим!»

В этот раз огонь «сожрал» уже новые помещения деревянного строения. Служащие пожарной части № 10 не заставили ждать и в этот раз.

- Теперь уже мы попросили пожарных подежурить часов до пяти утра, - рассказывает бывший житель дома Ахит ЯКУПОВ. - Мало ли что. Они говорят: все нормально у вас! И уехали.

Эпизод 3-й: 27 декабря. Уникальный случай

На следующие сутки дом запылал в третий раз. Первое предположение бывших жильцов о том, что пожарные постоянно халтурили, сами спасатели решительно отвергают.

Начальник пожарной части Владислав Ковалев: «У меня первый раз в жизни такое!»

- Гражданские обыватели так и думают, - пытается объяснить начальник пожарной части № 10 Тобыла Владислав КОВАЛЁВ, - и переубедить мы их не можем. Или еще говорят, что мы без воды приезжаем, а у нас всегда пять тонн в каждой машине, а в Жамбыл тогда по две машины наших выезжали и параллельно была помощь из костанайской части, плюс третья машина. 15 тонн воды, да еще рядом на месте был пожарный гидрант. А как так вышло - три возгорания подряд - мы сами не компетентны разбираться. Есть проверка, сейчас выясняют. По нашему подразделению скажу: подобного раньше никогда не было. У нас в среднем два выезда в день, и еще не случалось, чтобы мы недотушили. У меня первый раз в жизни такое.

Эпизод 4-й: январь-февраль. По углям, по углам

В те декабрьские дни погорельцев сразу же распределили по съемным квартирам. Деньги на аренду выделил акимат Костанайского района.

Аким сельского округа Жанай Алтынсарин: «Нуждавшимся сразу предоставили съемное жилье»

- Жильцов двух квартир этого дома приютили родственники, - информирует аким Жамбылского сельского округа Жанай АЛТЫНСАРИН. - А тем, кто жил в других пяти, мы сразу предоставили съемное жилье - всего это 26 человек. Мы искали в Жамбыле, но здесь не нашли, никто не сдает.

Временный кров пострадавшим обеспечили в Костанае. Благо почти все, кто жил в злополучном доме, работают в областном центре. На выделенные средства они смогли арендовать жилье до 29 января. Потом помогли «люди добрые»: при содействии акима Костанайского района Олжаса Нургалиева 1,5 млн тенге поступило от частной компании. Деньги разделили между собой по долевому принципу - от 100 тыс. до 130 тыс. тенге в зависимости от количества жильцов в одной сгоревшей квартире. Этих средств хватит на продление аренды еще 2 месяца, то есть до конца марта.

Замакима района Кайрат Абишев: «Купить жилье мы этим людям не можем по закону»

- Квартиры в том доме частные, и каждый отвечает за свое жилище сам, - говорит заместитель акима Костанайского района Кайрат АБИШЕВ, - хотя государство в этой ситуации окажет помощь в виде единовременного пособия, люди получат по 400 тыс. тенге, чуть больше. Купить жилье мы этим людям не можем по закону.

- 29 января мы ездили к акиму Костаная, - вспоминает Ольга, - но он к нам не вышел. Оставили коллективную заявку с просьбой как-то помочь, но до сих пор ответа не получили.

Эпизод 5-й: до сих пор. Наши стены сгорели, наши права - нет

По факту трех возгораний районные эмчеэсовцы завели уголовное дело по ч. 2 ст. 204 УК РК «Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Старший дознаватель ОЧС Нурсултан Асанов: «Вот проведем экспертизу и все выясним»

- Назначена экспертиза, - сообщил старший дознаватель отдела ЧС Костанайского района Нурсултан АСАНОВ, - проведем ее, и будет видно. Все три возгорания идут одним делом. Почему возгорания три, а дело одно? Я же вам говорю: вот проведем экспертизу и все выясним. По закону мы должны завершить дознание за месяц, то есть до 15 февраля.

Жар от огня плавил пластик

Ольга Куденко бродит по останкам своей квартиры: вот здесь у нас был зал, тут - спальня… В комнатах полусгоревшая мебель и бытовая техника - холодильник, микроволновка.

Ольга Куденко и Евгений Кадыров: «Здесь был наш зал»

- Пожарные, - рассказывает сын Ольги Евгений КАДЫРОВ, - показали нам их заключение, не знаю, как правильно его назвать - по тому происшествию. В нем неверные даты: они пишут, что 29 числа производили какие-то работы, что-то пилили, хотя их тут никто не видел. Пишут, что возгорание произошло из-за бычка или из-за спички, но ведь жильцов квартир №№ 4 и 8, которые загорелись, в момент первого возгорания не было дома!

Евгений Кадыров: «Здесь была моя комната»

Все, что нажито…

Здесь самое главное в этой «жгучей» истории: кто допустил халатность - жильцы или коммунальщики, допустим, электрики. Дело пахнет не только гарью от пожара, но еще и компенсациями…

- Если экспертиза по линии МЧС установит, что причины возгорания были техногенные, а не самих жильцов, то, если дом подлежит восстановлению, мы постараемся им за счет бюджетных средств провести какие-то ремонтные работы, - поясняет замакима района Абишев. - Если дом невосстанавливаемый и вина соответствующих служб будет доказана, люди могут обратиться на них в суд и требовать возмещения ущерба за то, что они не в полной мере выполнили свои обязанности.

На спонтанный сход жильцов дома заглянул житель Костаная Арман БАЛГИН - друг одной пострадавшей семьи. Он знает этих людей и искренне сочувствует:

- Я сам строитель, работаю в этой сфере. И утверждаю, как специалист, что этот барак восстановить нереально. Только строить на этом же месте новый. Аким говорил, что пора начинать программу реновации. Почему бы отсюда не начать? Люди сами построят.

Официальной экспертизе, конечно, виднее: могла ли от непотушенной сигареты или спички загореться квартира, жильцы которой отсутствовали, мог ли «пар» от пожарища превратиться в огонь аж два раза, могла ли вообще нежилая квартира запылать от «человеческого фактора»… Все установят, все решат. Они же специалисты.

Фото автора