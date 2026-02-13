По прогнозам синоптиков, в субботу, 14 февраля, на территории области осадков не ожидается, на севере и западе будет туман. В воскресенье, 15 февраля, на западе и севере прогнозируют небольшой снег с низовой метелью, гололёд. В понедельник, 16 февраля, на севере, западе и востоке области пройдут осадки в виде снега и дождя, которые будут сопровождаться низовой метелью и гололёдом.

В Костанае в субботу по прогнозу — без осадков, в воскресенье и понедельник — осадки, низовая метель, гололёд.

- Ночью в субботу, по области будет от 17-22, на востоке 25 градусов мороза,- сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём ожидаем -8...-13 °С. В ночь на воскресенье ожидается -17...-22 °С, на юге и востоке -25 °С. В дневное время на большей части территории термометры покажут 0...-5 °С, на севере и востоке области заметно холоднее — 10 градуса ниже нуля. В понедельник ночью прогнозируем -7...-12 °С, на востоке -15 °С. Днем столбики термометров могут покажут -3...+2 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -19...-21 °С, днём -9...-11 °С. В воскресенье: ночью -19...-21 °С, днём -8...-10 °С. В понедельник: ночью -10...-12 °С, днём -1...-3 °С.

В ближайшие три дня ожидается юго-западный ветер, скоростью 9-14 м/с, в воскресенье и понедельник с усилениями до 15-20 м/с на севере и востоке области.

