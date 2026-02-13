Сколько потратят на референдум в Казахстане: озвучена предварительная сумма
Член Центральной комиссии референдума (Центральной избирательной комиссии) Михаил Бортник озвучил предварительную сумму, которую планируют потратить на республиканский референдум по Конституции, передаёт Tengrinews.kz.
"Предварительный расчёт расходов для проведения референдума составил 20,8 миллиарда тенге. Хочу подчеркнуть, что данные средства в республиканском бюджете на 2026 год не предусмотрены, поэтому они будут выделяться из резерва правительства", - сообщил Бортник на брифинге в Центральной комиссии референдума.
Как добавил член комиссии, окончательный бюджет станет известен позднее.
Сегодня утром в кулуарах Сената вице-министр финансов Даурен Темирбеков сообщил журналистам, что точная сумма ещё неизвестна и ведомство ждёт бюджетную заявку от Центральной избирательной комиссии. По его словам, 70-80 процентов от итоговой суммы пойдёт на заработную плату сотрудников территориальных избирательных комиссий.
Ранее в Центральной комиссии референдума сообщили, что голосование на референдуме пройдёт 15 марта с 07:00 до 20:00, если иное время не предусмотрят конкретные территориальные комиссии для удобства граждан.
Напомним: 11 февраля Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума по Конституции.
15 марта казахстанцы смогут проголосовать и решить, принимают ли они новую Конституцию. Проект Конституции был опубликован в СМИ 12 февраля.
