Фото Игоря НИДЕРЕРА "Предварительный расчёт расходов для проведения референдума составил 20,8 миллиарда тенге. Хочу подчеркнуть, что данные средства в республиканском бюджете на 2026 год не предусмотрены, поэтому они будут выделяться из резерва правительства", - сообщил Бортник на брифинге в Центральной комиссии референдума.

Как добавил член комиссии, окончательный бюджет станет известен позднее.

Сегодня утром в кулуарах Сената вице-министр финансов Даурен Темирбеков сообщил журналистам, что точная сумма ещё неизвестна и ведомство ждёт бюджетную заявку от Центральной избирательной комиссии. По его словам, 70-80 процентов от итоговой суммы пойдёт на заработную плату сотрудников территориальных избирательных комиссий.

Ранее в Центральной комиссии референдума сообщили, что голосование на референдуме пройдёт 15 марта с 07:00 до 20:00, если иное время не предусмотрят конкретные территориальные комиссии для удобства граждан.

Напомним: 11 февраля Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума по Конституции.

15 марта казахстанцы смогут проголосовать и решить, принимают ли они новую Конституцию. Проект Конституции был опубликован в СМИ 12 февраля.