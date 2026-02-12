Свою предпоследнюю двухматчевую серию второго этапа регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой «Горняк» провел в Актобе с местным одноименным клубом.

Капитан «Горняка» Оскар Юлбарисов в матчах с «Актобе» отметился одной заброшенной шайбой и четырьмя результативными передачами / Фото pro.ligasy.kz

Для потерявшего шансы пробиться в плей-офф «Актобе» эти матчи стали заключительными в чемпионате, перед ними он находился на предпоследнем месте, набрав 24 очка. «Горняк» же, занимая шестую строчку в турнирной таблице, старался закрепиться на ней в борьбе с преследующим его «Бейбарысом».

В четырех очных поединках первого этапа соперники одержали по две победы. В матчах в Актобе рудничане с минимальным преимущество взяли верх в первой встрече (4:3), а во второй уступили с минимальным счетом (0:1). Уступил рудненский клуб и в первом домашнем матче, но на этот раз в овертайме (3:4 ОТ), взяв реванш во втором (3:1).

Это противостояние, прошедшее в Ледовом дворце «Актобе арена», пропускал лучший бомбардир чемпионата нападающий «Горняка» Валерий Гурин.

Первый период очередного матча прошел при значительном игровом преимуществе гостей, нанесших в четыре раза больше, чем соперник, бросков по воротам. При этом два из 20 бросков достигли цели. На 13-й минуте отличился только что появившийся на льду после отбытия наказания за игру высоко поднятой клюшкой Евгений Степанов, воспользовавшийся передачей Данилы Платонова. Он же на последней минуте периода после передачи Сергея Лазарева вновь огорчил вратаря «Актобе» Илью Костюкова, оформив дубль.

На второй минуте второго периода нападающий хозяев Даниил Надейкин отквитал одну шайбу. Но менее чем через минуту Данила Барабаш при поддержке Владимира Кротова и капитана «Горняка» Оскара Юлбарисова, вновь вернул разницу в счете в две шайбы. На 33-й минуте форвард актобинцев Захар Захаров сделал счет 2:3, благодаря чему в матч вернулась интрига, которая продержалась почти 20 минут игрового времени.

А на 52-й минуте капитан «Горняка», которому ассистировали Александр Куршук и Платонов, увеличил преимущество гостей, которые тут же были наказаны за умышленную задержку игры. И через полминуты Степанов реализовал это большинство, оформив хет-трик. А ассистентами при этом взятии ворот выступили Юлбарисов и Лазарев. Затем с интервалом в полминуты в составе хозяев произошло еще одно удаление, и нападающий «Горняка» Никита Ляпунов реализовал еще одно большинство. А эту результативную атаку начали вратарь гостей Владислав Нурек и Степанов.

Силовой прием проводит защитник «Горняка» Сергей Лазарев / Фото pro.ligasy.kz

Хоккеистам актобинского клуба, у которого после шестой пропущенной шайбы место в воротах занял Максим Дубович, до конца матча тоже удалось реализовать большинство. Однако и заброшенная шайба защитника «Актобе» Владислава Зизевских не спасла хозяев от разгромного поражения - 3:6 (0:2, 2:1, 1:3).

Начало второго матча хозяева льда провели намного активней по сравнению с первой встречей, но счет после первого периода был, как и накануне - 0:2. Причем первую шайбу гости забросили, играя в меньшинстве после удаления за блокировку Руслана Саввина. А реализовал большинство на 7-й минуте Евгений Степанов, которого вывели на завершающий бросок Оскар Юлбарисов и Александр Куршук. Юлбарисов выступил в роли ассистента и за минуту до первого перерыва, когда после его передачи отличился Данила Платонов.

Второй период прошел без заброшенных шайб, хотя на двоих команды нанесли 32 броска, причем гости бросали намного чаще - 23 раза.

На шестой минуте третьего игрового отрезка у «Горняка» был удален защитник Егор Шимин за игру высоко поднятой клюшкой. Этим воспользовались хозяева, через полминуты реализовавшие большинство усилиями защитника Игоря Ищенко.

Но интрига в матче продержалась ровно три минуты, и на 49-й минуте нападающий гостей Владимир Кротов, выкатившись справа из-за ворот с острого угла поразил ворота. Эта заброшенная шайба стала последней в матче, в котором актобинский клуб потерпел 44-е поражение (сороковое в основное время) - 1:3 (0:2, 0:0, 1:1).

А «Горняк», одержав пятую подряд победу и набрав очки во всех восьми проведенных противостояниях на втором этапе, закрепился на шестом месте.

Завершат второй этап регулярного чемпионата рудничане матчами с «Торпедо», которые пройдут в Усть-Каменогорске 18 и 19 февраля.