Указ президента Казахстана о проведении республиканского референдума опубликовали сегодня, 11 февраля, на сайте Акорды. В нем указано, что завтра СМИ опубликуют официальный проект новой Конституции.

Фото из архива "НГ"

- Вынести на республиканский референдум проект новой Конституции Республики Казахстан со следующей формулировкой вопроса: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?", - говорится в указе президента.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вместе с правительством должны "принять необходимые меры по организации и проведению республиканского референдума".

Напомним, первое заседание комиссии, созданной по поручению президента для внесения предложений в Основной закон, состоялось 24 января. И ровно через неделю, 31 января, был опубликован проект новой Конституции.

Сегодня, 11 февраля, президент Токаев принял председателя Конституционной комиссии, который проинформировал главу государства об итогах работы над проектом новой Конституции. Сообщалось, что изменения коснутся 77 статей - это 84% текста.