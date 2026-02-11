Шашечный турнир с участием ветеранов спорта и инвалидов провели 9 февраля в областной научной библиотеке им. Л. Н. Толстого при поддержке городского спортивного комитета. Начало февраля выбрано не случайно - в эти дни именно отмечали день рождения три активиста шашечного движения.

Особо хотелось бы упомянуть Жукена Жумагалиева - старейшего из участников турниров, которому 7 февраля исполнилось 84 года. Он был отдельно отмечен грамотой за преданность спорту.

Старейшему ветерану спорта Жукену Жумагалиеву вручили грамоту «За преданность спорту»

Проходивший службу в армии в спортроте в Будапеште, он был чемпионом Вооруженных сил по пятиборью (в программу входили фехтование на шпагах, скачки, плавание, бег и стрельба из пистолета по движущимся мишеням). В 1975 году участвовал в соревнованиях по нормам ГТО в Баку. Годы проработал в сфере педагогики и ушел на заслуженный отдых доцентом кафедры физического воспитания КГУ им. А. Байтурсынова.

Сравнительно недавно (3 года назад) Жукен Жумагалиевич перенес ряд сложных операций, но остается в строю, демонстрируя мужество и любовь к интеллектуальному спорту. В последнем турнире он показал хороший результат, уступив только лидерам, среди которых были три кандидата в мастера по шашкам.

За доской Иван Козьма и Жалгасбек Спанов

Достойный результат показал и Иван Козьма. Лишь потеря очка в последнем туре лишила его медали. Но четвертое место для 82-летнего ветерана – тоже немало.

Грамота вручается Ивану Козьме, одному из организаторов шашечного движения в Костанае и заядлому рыбаку

Призовые же места распределились так. Третьим стал Абай Доскенов – единственный, кто сумел одолеть победителя. Это тем более почетно, что последнее время он в силу ряда обстоятельств редко выступает в турнирах.

Второй призер Василий Каленский и участница многих турниров, в том числе и чемпионата мира, незрячая Людмила Тупицына

Второе место занял Василий Каленский.

За доской слева победитель турнира Касым Сатубалдин

А победил, уже далеко не первый раз, с блестящим результатом (отрыв от второго места на два очка), проходивший службу на семипалатинском полигоне и работающий дворником инвалид Касым Сатубалдин.

Касым Сатубалдин – неоднократный победитель турниров, инвалид, проходивший службу на Семипалатинском полигоне

Как видим, шашки объединяют всех.

Автор - судья соревнований