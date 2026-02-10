Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ сегодня, 10 февраля, провел расширенное заседание правительства. Говорил об итогах прошлого года и планах на нынешний, о достижениях и больше всего - о проблемах, связанных с особенностями работы его подчиненных. Мы прочитали публикации на сайте Tengrinews.kz и выбрали наиболее показательные характеристики от главы государства.

Фото пресс-службы Акорды

О трате бюджетных средств

Токаев раскритиковал существующую практику освоения бюджета, подчеркнув необходимость перехода к эффективному управлению государственными инвестициями.

- Следует перейти от действующего критерия освоения бюджетных средств к управлению эффективностью государственных инвестиций. Спешка с освоением бюджета - это порочная практика, я вам скажу. К концу года начинается гонка, так называемое освоение бюджетных средств. Это же просто трата бюджетных средств, по-другому если назвать. Это неправильно, пересматривайте все правила игры. Сейчас новое время наступило в конце концов. Я уж не буду говорить, что сейчас происходит в мире, знаете. А тут не можете, как говорится, где освоение, а где трата, разобраться. Разбирайтесь.

Глава государства также поручил прекратить практику финансирования проектов из опасений неосвоения бюджета либо на основе субъективного выбора.

- Проще говоря, нужно прекратить сумасбродство. Теперь такой подход будет рассматриваться как злонамеренное действие против государственных интересов. Получать бюджетные деньги должны только проекты, приносящие реальную пользу нашим гражданам и способствующие развитию национальной экономики. Правительству до 1 мая 2026 года поручается провести ревизию бюджетных программ и усовершенствовать механизм отбора проектов, финансируемых за счет государства. Это касается и квазигосударственного сектора, — подчеркнул Токаев.

О финансовой политике

Глава государства отметил, что эффективная реализация нового инвестиционного цикла во многом зависит от активного участия финансового сектора. В настоящее время на долю банковской сферы приходится 84% совокупных активов финансового сектора страны.

- Однако доля займов бизнесу стабильно остается на низком уровне и составляет 38%. В то же время банки второго уровня только в 2025 году сумели, как говорится, "легко и непринужденно" заработать около 3 трлн тенге, - сказал Токаев.

Президент отметил, что часто говорят о создании условий для возврата банков к их естественной роли основного источника финансирования экономики, однако при этом регулярно возникают отговорки.

- А в результате мы были свидетелями мошеннических схем в банковской системе, после чего крупные, системообразующие банки, несмотря на огромную государственную помощь, падали и продавались буквально за один доллар. Сейчас же стали говорить о высокой стоимости привлечения денежных ресурсов для самих банков, что, дескать, препятствует финансированию ими экономики, - сказал глава государства.

По мнению Токаева, единственный путь обеспечения доступного кредитования – это стабилизация и снижение инфляции, а затем и рыночных ставок.

- Здесь еще раз подчеркну важность системной, слаженной, высокопрофессиональной работы правительства и Национального банка. Строго следовать рекомендациям МВФ и жонглировать его терминологией – это дело нехитрое, а самим включить мыслительный процесс, чтобы хотя бы попытаться решить многочисленные проблемы, - это уже работа другого порядка, - заключил президент.

О проблемах с развитием Алатау

Токаев раскритиковал Национальный банк и Агентство по финансовому мониторингу за формальный подход к проекту конституционного закона, разработанному для внедрения прогрессивного регуляторного режима. Как отметил глава государства, город Алатау, вступивший на путь ускоренного развития, должен стать опорным проектом нового инвестиционного цикла. Для этого должны быть созданы беспрецедентные условия для привлечения капитала и установлен прогрессивный регуляторный режим, позволяющий апробировать новые и смелые решения.

- По моему поручению для решения этого важного вопроса разработан и внесён в Парламент проект конституционного закона. Но мне доложили, что Национальный банк и Агентство по финансовому мониторингу опять "накидали" возражения, которые в принципе не позволяют принять конституционный закон, хотя на совещании под моим председательством этого не было. Почему тогда не "накидывали" возражения? Если у вас имеются возражения, которые, на мой взгляд, плод отвлечённых от реальной жизни иллюзий, дайте мне соответствующую бумагу, я наложу резолюцию. Мне не привыкать брать на себя ответственность, а вы продолжайте витийствовать на конференциях. Сейчас такое время — дело нужно делать, а не дрожать от страха: нам бы день пережить да ночь простоять, - подчеркнул Токаев.

О "левобережных людях"

- У меня были серьёзные беседы с руководителями национальных компаний и фонда "Самрук-Казына". Нужно критически, по-современному пересмотреть структуру компаний, которые, на мой взгляд, перегружены избыточными управленческими кадрами, так называемыми левобережными людьми. Их много, вы их видите. В обеденное время они сидят в гостиницах, обмениваются мнениями, чай пьют, кофе пьют и так далее. Они не загружены работой, порой изнывают от ничегонеделания. И, наверное, по этой причине зависают в сети и даже участвуют в сомнительных дискуссиях. И как они участвуют в голосованиях и как они отдают свой голос - это отдельный вопрос. Но мне всё понятно и известно. Прямо скажу: до добра это не доведет, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

О мошеннических схемах

Глава государства отметил, что сегодня в системе здравоохранения действует более 30 разрозненных информационных систем, которые так и не были полноценно интегрированы.

- За прошедшие годы полноценная интеграция этих систем не состоялась, что является одной из основных причин злоупотреблений в процессе освоения средств бюджета, - заявил президент.

По словам Токаева, в социальной сфере выявлены мошеннические схемы.

- Удивительно, что буквально под боком у профильных министров осуществлялись мошеннические схемы запредельных масштабов и беспрецедентные по своей дерзости, причем в социальной сфере. Генеральная прокуратура и другие уполномоченные ведомства обязаны вскрыть всю подноготную преступлений независимо от их давности и лиц, которые их покрывали. Я буду лично контролировать процесс следствия, - подчеркнул он.

Президент поручил правительству завершить до 1 декабря 2026 года создание единой государственной медицинской информационной системы, которая должна обеспечить сквозную прослеживаемость и контроль всех процессов в отрасли.

О переходе госслужащих на отечественный мессенджер

- По моим наблюдениям, правительство остыло к отечественному продукту – мессенджеру Aitu. Я сегодня не случайно задавал вопросы (министру искусственного интеллекта и цифрового развития - прим.). Сейчас можно было бы поднять в духе забытых традиций, напрямую спросить: "Пользуешься Aitu или нет?" Но не буду этим заниматься", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Продвижение мессенджера Aitu, по информации президента, остановилось даже среди госслужащих.

О цифровизации

Токаев поставил перед правительством задачу по переходу на единую цифровую платформу без огромных затрат. Как отметил глава государства, ранее все ведомства занимались цифровизацией автономно, без единого контроля, что привело, помимо технических проблем, к безрассудному расходованию государственных средств.

- На совещании в Генеральной прокуратуре представителем правительства была обнародована сумма средств, которая понадобится для объединения разрозненных систем. Сразу скажу, таких денег нет и не может быть. Как говорил один незабвенный чиновник-строитель: "С деньгами построить объект может и дурак, а вот выполнить эту задачу без денег – это уже мастерство". Покажите мастерство. Правительство должно дать мне план работы без получения огромных денег из бюджета. Нет денег – не надо, нельзя этим заниматься. Создаем проблему, потом ее решаем за счет вливания огромных государственных инвестиций, - сказал Токаев.

О взаимодействии с нологоплательщиками

Токаев отметил необходимость отойти от "карательного менталитета" и прийти к принципам партнерства и взаимного доверия между налоговыми органами и налогоплательщиками.

- Нужно наладить эффективное взаимодействие государства и бизнеса, такое партнерство должно быть честным, взаимовыгодным и, я бы сказал, ответственным с точки зрения обоюдного понимания его важности для развития экономики. Об этом я говорил в недавнем интервью газете Turkistan. Как я понял из бесед с некоторыми членами правительства, не все его прочитали с должным вниманием, - заявил президент.

Токаев также упомянул свое выступление на заседании Национального курултая в Кызылорде.

- Под влиянием интернета сложно стало читать длинные тексты, тем более появилась возможность прослушивать содержание книг и статей, но это не красит госслужащих. Надо читать, иначе, дойдя до пенсионного возраста, можно утратить когнитивные способности, - заявил глава государства.

И о Конституции

Как подчеркнул президент, нормы, заложенные в проекте новой Конституции, закрепляют последовательность и логику развития политической системы Казахстана на основе концепции "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство".

- Панорамный взгляд на политические реформы последних лет позволяет убедиться в том, что Казахстан окончательно расстается с суперпрезидентской формой правления и переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным Парламентом, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Предлагаемые изменения, как отметил Токаев, естественным образом продолжают этот процесс и вкупе с политическими преобразованиями последних лет, включая конституционную реформу 2022 года, ставят вопрос о необходимости полной перезагрузки конституционных основ нашего государства.

- По сути, речь идет о создании новой системы управления государством. Предложенные новеллы позволят перераспределить властные полномочия, усилить баланс в системе сдержек и противовесов и, главное, повысить эффективность, устойчивость всех политических институтов. В проекте новой Конституции принцип "не человек для государства, а государство для человека" обрел более осязаемые очертания. Это то, к чему мы последовательно идем с 2019 года, - сказал президент.