На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки по вирусу Нипах в нескольких странах Юго-Восточной Азии Казахстан усилил санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу, передаёт TengriHealth со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Фото:depositphotos.com

Ситуация с вирусом Нипах

Особое внимание уделяют пассажирам, прибывающим из стран с неблагополучной ситуацией по этой инфекции, в том числе из Индии.

По данным министерства, в международных аэропортах проводят межведомственные учения на случай чрезвычайных ситуаций в сфере общественного здравоохранения.

- Медицинские организации перевели в режим повышенной готовности: они обеспечены запасами лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих препаратов, - говорится в сообщении.

Рост заболеваемости корью

Помимо этого, в стране продолжают регистрировать корь. Рост заболеваемости отмечают с ноября 2025 года. На сегодня случаи выявили в 19 регионах Казахстана, за исключением Шымкента.

Основная часть заболевших - непривитые дети. На них приходится около 80 процентов случаев. Среди заболевших детей 58 процентов не получили прививки из-за отказа родителей.

- Вакцинация остаётся единственной эффективной мерой профилактики кори. Родителям рекомендуют проверить прививочный статус детей по Национальному календарю и при необходимости обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

Напомним, с начала 2026 года в стране зарегистрирован 1 951 случай кори. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Астане - 581 случай, Жамбылской области - 339, Алматы - 317 и Алматинской области - 146 случаев.

Ситуация с ОРВИ и гриппом

С 1 сентября 2025 года, в Казахстане зарегистрировали более 3,3 миллиона случаев ОРВИ. В пресс-службе министерства говорят, что это на 10 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

За это же время лабораторно подтвердили 3 018 случаев гриппа. Большинство из них пришлось на вирус гриппа A (H3N2) - 2 958 случаев. Также выявили 53 случая гриппа A (H1N1) и семь - гриппа B.

От гриппа привили более 2,27 миллиона человек - это 11,13 процента населения.

- Школы и другие учебные учреждения продолжают работать в обычном режиме. Количество заболевших учеников не превышает 20 процентов от общего числа детей в классе, - заключили в Минздраве.

