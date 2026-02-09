Свою заключительную гостевую серию матчей регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой Pro Hokei Ligasy сезона-2025/2026 «Горняк» начал в Атырау с местным клубом «Бейбарыс».

Передачу делает Дмитрий Пархоменко / Фото pro.ligasy.kz

Команды перед третьим очным противостоянием находились на соседних строчках турнирной таблицы. Атыраусцы после 49 игр занимали шестое место, набрав 50 очков, а рудничане, проведя на один матч меньше, были в роли преследователей, отставая на два очка.

В четырех поединках первого этапа «Горняк» одержал лишь одну победу над «Бейбарысом» - во втором матче на своем льду, взяв реванш со счетом 3:2 за поражение 2:3 накануне. А в Атырау хозяева дважды разгромили рудненский клуб - 6:2 и 6:1.

Первый период очередного матча соседей по турнирной таблице в Ледовом дворце имени Хиуаз Доспановой прошел в очень упорной борьбе, о чем говорит и равное количество бросков по воротам - по 13, и счет - 0:0. При этом в середине периода рудничане полторы минуты играли в меньшинстве в формате «три на пять».

Соперники не могли открыть счет и больше половины второго периода. А на 33-й минуте защитник «Горняка» Илья Горожанинов из-за своей лицевой линии отдал шайбу вдоль левого борта своему нападающему Даниле Барабашу, а тот в касание перевел ее к синей линии зоны защиты атырауского клуба, где находился Оскар Юлбарисов. Капитан рудничан подхватил шайбу и, убежав один на один с вратарем «Бейбарыса» Никитой Осиповым, переиграл того, открыв счет.

Хозяевам понадобилось четыре минуты, чтобы также вывести один на один с вратарем рудненского клуба своего нападающего Алексея Клочкова, который переиграл Владислава Нурека и восстановил равенство. Однако еще через две минуты защитник «Горняка» Сергей Лазарев после передачи своего нападающего Сергея Степанова нанес дальний бросок по воротам, а прорвавшийся к «пятачку» форвард гостей Данила Платонов подкараулил отбитую вратарем шайбу и перевел ее в ворота, вновь выведя свой клуб вперед.

В середине второй минуты третьего периода Юлбарисов отобрал шайбу за воротами соперника у защитника хозяев Дмитрия Стулова и из правого угла площадки сделал передачу к воротам открывшемуся там ащитнику Александру Куршуку, который не промахнулся и увеличил преимущество гостей.

А на 53-й минуте Барабаш, получив шайбу у центральной линии от Горожанинова и Степанова, вошел в зону соперника и броском слева поразил ближний верхний угол ворот, поставив точку в матче, который хозяева проиграли со счетом 1:4 (0:0, 1:2, 0:2).

Во втором поединке счет открыли хозяева, у которых на 8-й минуте отличился Виктор Васин. А в самом начале второго игрового отрезка, который атырауский клуб начал в меньшинстве, Горожанинов при поддержке Степанова и Юлбарисова сравнял счет.

Защитник «Горняка» Руслан Саввин начинает атаку своей команды / Фото pro.ligasy.kz

За несколько секунд до второго перерыва Степанов вывел «Горняк» вперед. В роли ассистентов в этом моменте выступили Юлбарисов и Александр Катков.

А в первые пять минут заключительного игрового отрезка еще дважды огорчил защищавшего в этот день ворота «Бейбарыса» Артема Микушина нападающий гостей Руслан Утебаев, и счет напомнил результат первого матча - 1:4. Два балла за результативность при этих взятиях ворот на свой счет записал Степанов и один - Платонов.

Однако до финального свистка команды отличились еще по одному разу. На 52-й минуте нападающий хозяев Илья Ковзалов сократил отставание, а на 59-й минуте Юлбарисов после передачи Владимира Кротова установил окончательный счет: второе подряд поражение «Бейбарыса» и вновь с разницей в три шайбы - 2:5 (1:0, 0:2, 1:3).

После этих побед «Горняк», набрав 52 очка, обошел атырауский клуб в турнирной таблице, но без шансов завершить выше шестого места регулярный чемпионат, в котором рудничанам предстоит провести еще две двухматчевые гостевые серии - с одним из аутсайдеров «Актобе» (10 и 11 февраля) и с одним из лидеров «Торпедо» (18 и 19 февраля).