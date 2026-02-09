На проходящих в Милане и Кортина-д'Ампеццо XXV зимних Олимпийских играх во второй медальный день были разыграны восемь комплектов наград в семи видах: лыжных гонках, биатлоне, конькобежном спорте, горнолыжном спорте, сноуборде, санном спорте и фигурном катании.

Каазахстанские спортсмены выступили в лыжных гонках, в которых мужчины соревновались в скиатлоне (10 км классическим ходом + 10 км свободным ходом), и в биатлоне, в котором прошла смешанная эстафета.

В олимпийском скиатлоне, в котором стартовали 75 лыжников, Казахстан представляли Наиль Башмаков из Костанайской области и Амиргали Муратбеков из Абайской области. Оба дебютировали на Олимпийских играх.

На Кубке Казахстана в Щучинске, где проходил окончательный отбор на Олимпиаду, скиатлон выиграл Муратбеков, а Башмаков финишировал вторым, уступив 29,5 сек. Муратбеков лучше выступил и в Италии, заняв с результатом 50 мин. 39,0 сек. 45-е место, а Башмаков, уступив товарищу по сборной 33,6 сек. также пробился в ТОП-50, заняв 49-е место.

Финиш олимпийского чемпиона в скиатлоне Йоханнеса Клебо (Норвегия), уступившего в этом виде на Олимпиаде в Пекине-2022 костанайцу Виталию Пухкало / Фото sport-express.net

Золото Олимпиады в скиатлоне завоевал Йоханнес Клебо из Норвегии (46.11,0), ставший шестикратным олимпийским чемпионом. При этом Клебо впервые стал олимпийским чемпионом в дистанционной гонке, на двух предыдущих Олимпиадах завоевывавший золотые медали в личных и командных спринтерских гонках, а также в эстафете. Второе место занял Матис Делож из Франции (46.13,0), а призовую тройку замкнул еще один биатлонист из Норвегии Мартин Нюэнгет (46.13,1).

Программу соревнований в биатлоне открыла смешанная эстафета 4х6 км, в которой приняли участие сборные 21 страны. Казахстан в эстафете представляли Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева и Айша Ракишева. После двух мужских этапов наша команда занимала 11-е место, но стала единственной сборной, которая не смогла финишировать, так как перед заключительной стрельбой отстала от лидера больше чем на круг и была снята с дистанции, расположившись в итоговом протоколе на 21-м месте.

Тройку призеров в смешанной эстафете составили сборные Франции (1:04.15,5), Италии (1:04.41,3) и Германии (1:05.20,8).

Во второй медальный день был установлен еще один олимпийский рекорд в конькобежном спорте. Его автором стал 23-летний Сандер Эйтрем, ставший победителем на дистанции 5000 м с результатом 6 мин. 3,95 сек. и принесший Норвегии первое за 32 года «золото» на этой дистанции после домашней Олимпиады-1994 в Лиллехаммере.

Свое имя в историю вписал и сноубордист из Австрии Бенджамин Карл. После победы на Олимпиаде в Пекине-2022 в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому он в возрасте 40 лет 3 месяцев и 23 дня завоевал золотую медаль в этом виде и в Италии, став самым возрастным победителем зимних Олимпиад в индивидуальной дисциплине и превзойдя достижение Уле-Эйнара Бьорндалена (Норвегия), который в Сочи-2014 выиграл спринтерскую гонку в биатлоне в 40 лет и 12 дней. Бенджамин Карл, на счету которого, кроме двух побед в параллельном гигантском слаломе, второе место в этом же виде в олимпийском Ванкувере в 2010 году и третье место на Олимпиаде в Сочи в 2014 году в параллельном слаломе, стал самым титулованным сноубордистом в истории Олимпиад.

В этот же день победу в Играх-2026 в сноуборде среди женщин в параллельном гигантском слаломе одержала Зузана Мадерова из Чехии.

Также олимпийскими чемпионами стали Бризи Джонсон (США), выигравшая соревнования в горнолыжном спорте в скоростном спуске среди женщин, и Макс Лангенхан (Германия), ставший победителем в санном спорте на одноместных санях, а сборная США выиграла командный турнир по фигурному катанию.

Сегодня, 9 февраля, на Олимпиаде-2026 будут разыграны пять комплектов медалей - в конькобежном спорте, горнолыжном спорте, фристайле, сноуборде и прыжках на лыжах с трамплина. Казахстанцы будут бороться за медали в конькобежном спорте на дистанции 1000 м среди женщин (начало в 21:30), на которой выступят Надежда Морозова, Елизавета Голубева и Кристина Силаева.

Также Илья Мизерных и Данил Васильев начнут борьбу за медали в прыжках на лыжах с трамплина, первый раунд в которых стартует в 22:00. А финальный раунд, где будут разыграны медали, начнется уже 10 февраля в 00:12.