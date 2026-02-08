В чьих домах отключат электроэнергию на следующей неделе в Костанае?
План работ Костанайской Горэлектросети с 9 по 13 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе компания проведет работы на подстанциях и высоковольтных линиях в 12 районах областного центра.
В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП-192 (работы на ТП)
9 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
- ГУ «Детский центр оказания специальных услуг» по ул. Красносельская 20,
- кафе «Бриз»,
- ИП Успех,
- ИП Ким,
- магазин «Посейдон»,
- «Автозапчасти».
Частный сектор:
- ул. Левобережная, 1-25, 15/1-15/5,
- ул. Мичурина, 1-32, 32/1,
- ул. Красносельская, 1-46,
- ул. Свободы, 1-48.
ТП-110 (работы на ВЛ)
9 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
Спальный сектор:
- пр. Назарбаева, 164, 166.
ТП-102 (работы на ВЛ)
9 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
- СТО по пр. Назарбаева, 148,
- магазин «Сапа +»,
- «Алима».
Частный сектор:
- ул. Козыбаева, 155-177,
- ул. Пролетарская, 140-150,
- ул. 1 Мая, 150-196,
- пр. Назарбаева, 127-177, 184/2-184/6, 161/1-161/12, 200/1-200/14.
КТП-115а (работы на ВЛ)
9 февраля 2026 года с 10:00 до 17:00
- Онкология - полиативная терапия,
- магазин «Арман»,
- аптека «Цветная»,
- насосная -Костанай-Су по ул. Кубеева,
- ИП Нуркина.
КТП-Воинская часть (работы на ТП)
9 февраля 2026 года с 10:00 до 17:00
- Военная комендатура по ул. Челябинская, 47.
ТП-429 (работы на ТП)
10 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
- Областной русский драмтеатр,
- магазин «Раузет» по ул. Баймагамбетова, 185,
- «Пума», «Тополек»,
- «Торты»,
- «Подиум»,
- парикмахерская «Взгляд».
Спальный сектор:
- пр. Аль-Фараби, 91, 93, 97,
- ул. Баймагамбетова 189.
ТП-251 (работы на ВЛ)
с 11 по 13 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
- ТОО «Тумар» по ул. Челябинская, 3.
Частный сектор:
- ул. Зеленая, 5, 24-26,
- ул. Спортивная, 18, 29, 20,20/1, 20/2,
- ул. Штабная, 1-10, 4/1, 4/2, 3/1, 3/2, 9/1,
- ул. Челябинская, 2-10, 8/1, 8/2,
- ул. Рудненская, 2-19,
- ул. Водяная, 1/1, 2-4, /1, 7/1, 7/2,3/2.
КТП-Экос-Ан (работы на ТП)
11 февраля 2026 года с 10:00 до 17:00
- ТОО «Экос-Ан» по ул. Киевская, 21.
ТП-455а (работы на ТП)
11 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
- ТД «Мандарин»,
- ТОО «Вельт»,
- парикмахерская «Лик»,
- магазин «Зоомир».
Спальный сектор:
- ул. С. Нурмагамбетова, 56,58, 60,
- ул. Майлина, 57, 57а, 59.
ТП-УК (ул. Шакшак Жанибека) (работы на ВЛ)
12 февраля 2026 года с 10:00 до 17:00
- УК № 40,
- ТОО «Енбек-Костанай»,
- ТОО «Агропромтрейд»,
- ИП Стецюк,
- КТП-Химсклад.
КТП-Парутин (работы на ТП)
12 февраля 2026 года с 10:00 до 17:00
- ИП Парутин А.Ю. по ул. Дорожников, 9.
КТП-Айгерим (работы на ТП)
13 февраля 2026 года с 10:00 до 17:00
- ТОО «LKW-TRANS» по ул. Шакшак Жанибека, 56/5.
