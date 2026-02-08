План работ Костанайской Горэлектросети с 9 по 13 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе компания проведет работы на подстанциях и высоковольтных линиях в 12 районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-192 (работы на ТП)

9 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

ГУ «Детский центр оказания специальных услуг» по ул. Красносельская 20,

кафе «Бриз»,

ИП Успех,

ИП Ким,

магазин «Посейдон»,

«Автозапчасти».

Частный сектор:

ул. Левобережная, 1-25, 15/1-15/5,

ул. Мичурина, 1-32, 32/1,

ул. Красносельская, 1-46,

ул. Свободы, 1-48.

ТП-110 (работы на ВЛ)

9 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

Спальный сектор:

пр. Назарбаева, 164, 166.

ТП-102 (работы на ВЛ)

9 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

СТО по пр. Назарбаева, 148,

магазин «Сапа +»,

«Алима».

Частный сектор:

ул. Козыбаева, 155-177,

ул. Пролетарская, 140-150,

ул. 1 Мая, 150-196,

пр. Назарбаева, 127-177, 184/2-184/6, 161/1-161/12, 200/1-200/14.

КТП-115а (работы на ВЛ)

9 февраля 2026 года с 10:00 до 17:00

Онкология - полиативная терапия,

магазин «Арман»,

аптека «Цветная»,

насосная -Костанай-Су по ул. Кубеева,

ИП Нуркина.

КТП-Воинская часть (работы на ТП)

9 февраля 2026 года с 10:00 до 17:00

Военная комендатура по ул. Челябинская, 47.

ТП-429 (работы на ТП)

10 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

Областной русский драмтеатр,

магазин «Раузет» по ул. Баймагамбетова, 185,

«Пума», «Тополек»,

«Торты»,

«Подиум»,

парикмахерская «Взгляд».

Спальный сектор:

пр. Аль-Фараби, 91, 93, 97,

ул. Баймагамбетова 189.

ТП-251 (работы на ВЛ)

с 11 по 13 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

ТОО «Тумар» по ул. Челябинская, 3.

Частный сектор:

ул. Зеленая, 5, 24-26,

ул. Спортивная, 18, 29, 20,20/1, 20/2,

ул. Штабная, 1-10, 4/1, 4/2, 3/1, 3/2, 9/1,

ул. Челябинская, 2-10, 8/1, 8/2,

ул. Рудненская, 2-19,

ул. Водяная, 1/1, 2-4, /1, 7/1, 7/2,3/2.

КТП-Экос-Ан (работы на ТП)

11 февраля 2026 года с 10:00 до 17:00

ТОО «Экос-Ан» по ул. Киевская, 21.

ТП-455а (работы на ТП) 11 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00 ТД «Мандарин»,

ТОО «Вельт»,

парикмахерская «Лик»,

магазин «Зоомир». Спальный сектор: ул. С. Нурмагамбетова, 56,58, 60,

ул. Майлина, 57, 57а, 59.

ТП-УК (ул. Шакшак Жанибека) (работы на ВЛ)

12 февраля 2026 года с 10:00 до 17:00

УК № 40,

ТОО «Енбек-Костанай»,

ТОО «Агропромтрейд»,

ИП Стецюк,

КТП-Химсклад.

КТП-Парутин (работы на ТП)

12 февраля 2026 года с 10:00 до 17:00

ИП Парутин А.Ю. по ул. Дорожников, 9.

КТП-Айгерим (работы на ТП)

13 февраля 2026 года с 10:00 до 17:00