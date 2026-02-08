Новости

В чьих домах отключат электроэнергию на следующей неделе в Костанае?

8 февраля 2026, 10:32 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 9 по 13 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе компания проведет работы на подстанциях и высоковольтных линиях в 12 районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам: 

ТП-192 (работы на ТП)

9 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • ГУ «Детский центр оказания специальных услуг» по ул. Красносельская 20, 
  • кафе «Бриз», 
  • ИП Успех, 
  • ИП Ким, 
  • магазин «Посейдон», 
  • «Автозапчасти».

Частный сектор:

  • ул. Левобережная, 1-25, 15/1-15/5, 
  • ул. Мичурина, 1-32, 32/1, 
  • ул. Красносельская, 1-46, 
  • ул. Свободы, 1-48.

ТП-110 (работы на ВЛ)

9 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

Спальный сектор:

  • пр. Назарбаева, 164, 166. 

ТП-102 (работы на ВЛ)

9 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • СТО по пр. Назарбаева, 148, 
  • магазин «Сапа +», 
  • «Алима».

Частный сектор:

  • ул. Козыбаева, 155-177, 
  • ул. Пролетарская, 140-150, 
  • ул. 1 Мая, 150-196, 
  • пр. Назарбаева, 127-177, 184/2-184/6, 161/1-161/12, 200/1-200/14.

КТП-115а (работы на ВЛ)

9 февраля 2026 года с 10:00 до 17:00

  • Онкология - полиативная терапия, 
  • магазин «Арман», 
  • аптека «Цветная», 
  • насосная -Костанай-Су по ул. Кубеева, 
  • ИП Нуркина. 

КТП-Воинская часть (работы на ТП)

9 февраля 2026 года с 10:00 до 17:00

  • Военная комендатура по ул. Челябинская, 47. 

ТП-429 (работы на ТП)

10 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • Областной русский драмтеатр, 
  • магазин «Раузет» по ул. Баймагамбетова, 185, 
  • «Пума», «Тополек», 
  • «Торты», 
  • «Подиум», 
  • парикмахерская «Взгляд».

Спальный сектор:

  • пр. Аль-Фараби, 91, 93, 97, 
  • ул. Баймагамбетова 189. 

ТП-251 (работы на ВЛ)

с 11 по 13 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Тумар» по ул. Челябинская, 3.

Частный сектор:

  • ул. Зеленая, 5, 24-26, 
  • ул. Спортивная, 18, 29, 20,20/1, 20/2, 
  • ул. Штабная, 1-10, 4/1, 4/2, 3/1, 3/2, 9/1, 
  • ул. Челябинская, 2-10, 8/1, 8/2, 
  • ул. Рудненская, 2-19, 
  • ул. Водяная, 1/1, 2-4, /1, 7/1, 7/2,3/2. 

КТП-Экос-Ан (работы на ТП)

11 февраля 2026 года с 10:00 до 17:00

  • ТОО «Экос-Ан» по ул. Киевская, 21. 

ТП-455а (работы на ТП)

11 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • ТД «Мандарин», 
  • ТОО «Вельт», 
  • парикмахерская «Лик», 
  • магазин «Зоомир».

Спальный сектор:

  • ул. С. Нурмагамбетова, 56,58, 60, 
  • ул. Майлина, 57, 57а, 59. 

ТП-УК (ул. Шакшак Жанибека) (работы на ВЛ)

12 февраля 2026 года с 10:00 до 17:00

  • УК № 40, 
  • ТОО «Енбек-Костанай», 
  • ТОО «Агропромтрейд», 
  • ИП Стецюк, 
  • КТП-Химсклад. 

КТП-Парутин (работы на ТП)

12 февраля 2026 года с 10:00 до 17:00

  • ИП Парутин А.Ю. по ул. Дорожников, 9. 

КТП-Айгерим (работы на ТП)

13 февраля 2026 года с 10:00 до 17:00

  • ТОО «LKW-TRANS» по ул. Шакшак Жанибека, 56/5. 