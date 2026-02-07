В минувшую полночь по казахстанскому времени в Италии состоялась торжественная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр, которые впервые в истории пройдут в двух городах - в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Делегацию олимпийцев Казахстана в Милане возглавляет уроженец Костанайской области знаменосец Денис Никиша / Фото championat.com

Основные мероприятия прошли на футбольном стадионе «Сан-Сиро» в Милане, а одновременное задействованные площадки в Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо, где также прошли парады спортсменов, сделали церемонию открытия Олимпиады одной из самых географически распределенных в истории зимних Олимпийских игр. Знаменосцем казахстанской делегации в Милане стал уроженец Костанайской области, двукратный серебряный призер чемпионатов мира по шорт-треку Денис Никиша, для которого эта Олимпиада станет уже четвертой. А представительница одной из дисциплин лыжного фристайла - могула Аяулым Амренова была знаменосцем в коммуне Ливиньо, где пойдут соревнования по лыжным дисциплинам.

Фото olympic.kz

Для привлечения внимания к Милану как столице мировой моды, один их блоков церемонии открытия был посвящен памяти ушедшего из жизни в 2025 году модельера Джорджио Армани, чей бренд Emporio Armani (EA7) долгие годы создавал форму для олимпийской сборной Италии.

Также впервые в истории олимпийский огонь был зажжен в двух городах - у Триумфальной арки в Милане и на площади Пьяцца Дибона в Кортина-д’Ампеццо. И доверили это трехкратным олимпийским чемпионам по горнолыжному спорту - Альберто Томбе и Деборе Компаньони.

Всего на Олимпиаде-2026 в Италии свыше 2900 спортсменов из 93 стран, в том числе и впервые участвующих в зимних Олимпийских играх Бенина, Гвинеи-Бисау и Объединенных Арабских Эмиратов, разыграют 116 комплектов наград - на семь больше, чем на предыдущих Играх-2022 в Пекине. Соревнования пройдут в 16 дисциплинах, впервые медали разыграют в ски-альпинизме.

Казахстан на Олимпиаде-2026 представляют 36 спортсменов, которые выступят в десяти видах спорта. В числе участников и два представителя Костанайской области - лыжники Виталий Пухкало из Рудного и Наиль Башмаков из Костаная.

Фото olympic.kz

А первые соревнования с участием казахстанских спортсменов пройдут уже сегодня, 7 февраля. Это - дисциплина лыжных гонок скиатлон (10 км классическим ходом + 10 км свободным ходом) среди женщин (17:00) и соревнования конькобежек на дистанции 3000 м (20:00).