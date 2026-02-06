Что происходит в голове у безумца? «Записки» - не инструкция по потере адекватности, а свежая строка в истории Костанайского областного кукольного театра и новое послание зрителю: «Общество разрушает душу, когда не умеет её слышать».

На пресс-показе спектакля корреспондент «НГ» увидел, как «Кукольный» записался на приём к Гоголю с приглашённым режиссёром. Спойлер: осторожно, голоса в голове!

Лучшее на свете достаётся или камер-юнкерам, или генералам

Ай-ай, Аксентий Иванович! Совсем не стоило влюбляться в дочку директора, если ты – всего лишь мелкий чиновник, а у тебя ни лёгкости юности, ни высокого чина. Жизнь, дорогой дружище, есть игра крайностей: либо ты очаровываешь всех потенциалом, либо диктуешь волю авторитетом. А ты что можешь? Ни-че-го. Ты нуль, понял?

Ну а если всё уже случилось? А она сидит в роскошной карете с собачонкой Меджи на руках, а за каретой трусит ещё одна собачка Фиделька. Ты не знал, что подружки Меджи и Фиделька умеют говорить? Ха, они ещё и переписываются. Значит что? Правильно, их переписку нужно выкрасть! Это было 86-го мартобря. Между днём и ночью…

Именно так начался путь Аксентия Ивановича в неминуемое печальное учреждение – лечебницу для душевнобольных, которую он принял за резиденцию испанской депутации короля Фердинанда VIII. А кто тут король? Натурально, он сам и есть. Но почему они его побрили и бьют? Это инквизиция?

Выросли из пелёнок и впали в детство одновременно

На постановке, как на фильме для взрослых, ценз: 18+. Не из-за постельных сцен, хотя вообще-то из них всё и состоит, только в кровати – душевнобольной (актёр Толенды Альгожин).

Его то крутят под «Вальс цветов» Чайковского, то с садистской лютостью колют санитары под начальством главного доктора (актёр Арман Маганбетов). В этом и сходство нашего страдальца с куклой – им управляют.

В остальном театральные марионетки появляются на сцене лишь два раза и внимания не перетягивают. Сценическая семиотика именует это «синтетическим спектаклем».

- Не воспринимайте нас, как театр только для маленьких! – восклицает художественный руководитель Анара ЖАНБЕКОВА. - Ещё в прошлом году мы решили, что наш «Кукольный» - это такое творческое проявление, которое понятно и близко зрителям всех возрастов, буквально от младенцев до столетних. Вот, например, в прошлом году у нас появился беби-театр. Там специальные ковры, и малыши, которые только начали ползать, смотрят представление, где всё завязано на мелкой моторике. А потом мы поняли, что в репертуаре почти нет спектаклей для взрослой аудитории, то есть от 18 лет. Когда человек может сам принимать решение, наблюдать за жизнью, а не считывать. И мы даём зрителю право самому выбрать своё «белое» и своё «чёрное». Театр - это ведь не супермаркет: «Положите мне сегодня в корзину только радости, за негативом потом загляну». Поэтому мы хотим, чтобы зрители испытывали разные эмоции, катарсис, чтобы их трогало. Это и есть изначальная миссия театра. И вдруг мы увидели, что у нас мало классики…

Гоголь жив! Гоголь, мы с тобой!

У «Кукольного» славная традиция – дважды в год работать с приглашёнными режиссёрами. Николоз САБАШВИЛИ запомнился труппе пронзительной драмой «Men…», принесшей театру первые места и гран-при на казахстанских фестивалях. Помимо прочего, с нашей страной его связывают две постановки в Алматы. Именно зная подход Николоза к работе, его формат и стиль, театр вновь позвал грузинского создателя нестандартных интерпретаций.

Сам Сабашвили отмечает, что ему по душе актёры костанайского театра кукол, потому что у труппы большой потенциал. Более того, по словам драматурга, в Казахстане он обзавёлся друзьями, с которыми его объединяет общее дело.

- Я уже ставил «Шинель». Гоголь - вечно современная классика, человечная и глубокая, плюс колоритный язык. Гоголь говорит о Человеке как таковом, хорошо зная Человека. А «Записки»… Я выбрал их, потому что сегодня сложно провести границу – кто в здравом уме, а кто ненормальный. Даже просто читаешь это произведение и сразу замечаешь, что в реальной жизни у нас много общего с героем.

- Мы пришли к выбору произведения великого классика, - продолжает худрук Анара, - во-первых, потому, что любим осмысленные образы Гоголя, во-вторых – потому что знаем, какие эмоции, понятные без слов, выходят у мастера драматургии.

«Мне кажется, что разделять мысли, чувства и впечатления с другим есть одно из первых благ на свете», - изрёк герой повести Николая Васильевича ещё 192 года назад…

Номер палаты – сцена: как оживают «Записки»

В один из моментов действия главный герой, воображая себя в театре, реально спрыгивает со сцены и присаживается к зрителям, заставляя зал аплодировать. Совершенно антибрехтовский, без отчуждения, почерк Сабашвили сочетает мощную драматургию, торжественное волшебство музыки, цвета, света и тени, создавая оглушающие эмоциональные образы и разрушая «четвёртую стену» между залом и подмостками.

- Мы хотели стереть границы между актёром и зрительным залом, - признаётся Николоз. - Мы все, так сказать, сидим в одной кастрюле. У людей нет проблем в том, где именно они живут, какие социальные роли исполняют. Главная проблема Человека – он сам. Мы теряем тепло отношений. Мы можем убить словом, комментами в соцсетях, тщетно пытаясь раскопать правду в мусоре мессенджеров. Герой «Записок» как бы говорит: оставьте меня в покое, дайте побыть тем, кто я есть… И таков он, маленький Человек, которого мы видим рядом каждую минуту.

Сдержанная, почти голая сценография – белая простыня больничной кровати, белые халаты, белые стены. Режиссёрская концепция зиждется на предельной условности. Оттенки мутируют в непрерывной бегучей вариабельности освещения, но довлеющий цвет – фиолетовый. Не оттого ли, что кому-то уже всё фиолетово? Этим и берут «Записки сумасшедшего» в трактовке грузинского мастера, заставляя неотрывно смаковать каждую сцену.

А ещё – сам дневник безумца. У Николая Гоголя он пером на бумаге, у Николоза Сабашвили – камерой на видео. Записи транслируются на задник сцены, отождествляя пациента «дурашки» с нашим современником и миром, где все эти ваши интернеты и интеллекты.

Перейти за сигнальные огни

Гоголь описал, чтó происходит в голове у человека, который перешёл границу между разумным и иррациональным. Но страдания Аксентия Ивановича Поприщина - следствие того, как социум толкает в одиночество тех, кто способен испытывать глубокие эмоции. Настоящий сумасшедший не видит тягот других, истинный же здравомыслящий способен почувствовать боль и принять её…

Всего 19 дней – но с утра до полуночи – этот образ примерял на себя руководитель театра кукол Толенды АЛЬГОЖИН. За примерно 16 лет актёрского стажа это его первая роль на русском языке, да ещё на старинном гоголевском. Безупречно. Чисто. Крепко. На подмостках он реально «ходил Гоголем», но… немного волновался в кулуарах:

- Это было очень нелегко, хотя главное… Хотя в любом спектакле для меня главное всё. Материал – классика мирового уровня, поэтому я усиленно вникал в каждую мелочь, в каждую деталь.

Роль директора психиатрической больницы введена «не по Гоголю», но к месту. Актёр Арман МАГАНБЕТОВ шлифовал своего сценического героя месяц. Он говорит, что самым сложным было сыграть злого человека – потому что сам он внутри не таков…

- Мой герой тоже чуть сумасшедший, но ведь таковы все психиатры. По спектаклю я пытаюсь исправить Аксентия Поприщина теми способами, которые считаю правильными. Но, как человек, я убеждён, что переделывать «неправильных» нельзя: люди хороши в их многообразии, главное – чтобы они не выходили за границы морали.

Театр «потерял голову»? Но нашёл зрителя

На пресс- и закрытых показах, на сдачах спектакля зал редко заполняется, но в этот раз свободные места нужно было ещё поискать. В финале действия не прогремело ни эпической смерти, ни салюта, никакого торжественного апофеоза или слезливого эпилога, но зал – простите мне этот штамп, но по-другому не сказать – разразился аплодисментами. Заслуженный деятель культуры РК Конысбек БЕГАЙДАРОВ вручил своему ученику Толенды Альгожину памятный презент, никто не стеснялся восхищений и долгих рукопожатий…

- Лично я уже полюбил казахстанского зрителя. Надеюсь, он поймёт меня и в этот раз, - высказал надежду Николоз Сабашвили.

- В апреле, - напоминает худрук Анара Жанбетова, - ждите нашу новую премьерную постановку. В этот раз спектакль рассчитан на детей от 12 лет. Актёры покажут на сцене, как молодой человек воспринимает взросление, как он влюбляется, как встречает смерть близкого. А всего в этом году мы планируем семь премьер. Поэтому приходите к нам всей семьёй.

Ближайшие премьерные показы «Записок сумасшедшего» ждут костанайского зрителя 6-го (в 18:30) и 15-го (в 17:00) февраля в областном театре кукол. Совет: отключайте голову. Включайте сердце.

Фото автора