Зверя заметили в селе Сосновка Аулиекольского района. Местные жители сняли на видео, как рысь спокойно передвигается в населённом пункте. Кадры распространились в социальных сетях.

В соцсетях также распространяют аудиосообщение женщины, которая рассказала, что дикое животное напало, как минимум, на двух соседских собак. Местные жители также предупреждали друг друга, чтобы старались не выходить на улицу и сопровождали детей, идущих из школы.

Следом в редакцию "НГ" прислали видео, на котором видно, как двое мужчин поймали животное. Кто эти люди и что дальше стало с рысью, пока неизвестно.