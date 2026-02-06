Дикая рысь бродила по селу в Костанайской области
6 февраля 2026, 12:26 | Происшествия
Зверя заметили в селе Сосновка Аулиекольского района. Местные жители сняли на видео, как рысь спокойно передвигается в населённом пункте. Кадры распространились в социальных сетях.
В соцсетях также распространяют аудиосообщение женщины, которая рассказала, что дикое животное напало, как минимум, на двух соседских собак. Местные жители также предупреждали друг друга, чтобы старались не выходить на улицу и сопровождали детей, идущих из школы.
Следом в редакцию "НГ" прислали видео, на котором видно, как двое мужчин поймали животное. Кто эти люди и что дальше стало с рысью, пока неизвестно.
