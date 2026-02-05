Сегодня, 5 февраля, в Рудном наконец открыли общеобразовательную школу № 8 с государственным языком обучения. Наконец - потому что открыть ее планировали в начале учебного года, а дату неоднократно переносили. Но и дополнительных полугода, кажется, не хватило строителям, чтобы сдать объект без нареканий.

Корреспондент «НГ» побывал на открытии.

"Все новое, все цифровое"

На дворе уже далеко не сентябрь, поэтому торжественную линейку решили провести не во дворе, а в стенах новой школы. К 9.30 приехали заместитель акима Костанайской области Бакытжан НАРЫМБЕТОВ и аким Рудного Виктор ИОНЕНКО. Они в составе большой делегации из подчиненных и аксакалов отправились осматривать кабинеты.

Уроки здесь начнутся уже завтра. Школа рассчитана на 900 мест, но набрали 356 учеников. Пока здесь будут учиться с 1 по 8 классы. Старшеклассники готовятся к экзаменам, поэтому их наберут уже в новом учебном году. В руководстве школы говорят, что желающих записаться в новую школу много. Пока она работает в одну смену. Многие учителя перешли из других школ города.

- Я преподаю биологию и работала в школе-гимназии им. Беимбета Майлина, - рассказала "НГ" заместитель директора по учебной части Алтын МОЛДАШЕВА. - Перевелась сюда, потому что это новая школа и новые возможности. Здесь все новое, все цифровое. Нам обещают, что до понедельника все проблемы устранят. Дети и родители к нам уже приходили, мы им все показали. Завтра уже учебный процесс начнется.

Учебное заведение построили в рамках национального проекта «Комфортная школа». По информации заказчика, потратили 6,19 млрд тенге. Конечно, здесь есть чем похвастаться. Тут и собственный кинозал с гримерными. И отдельная зона для игры в шахматы. И кабинет информатики с комплектами робототехники и очками виртуальной реальности. В кабинете труда установлены с десяток швейных машин, есть микроволновка и плита.

С крыши капает...

Правда, легко заметить недоделки, даже невооруженным взглядом . Там, где аксакалы смотрели звездное небо в VR-очках, из пола торчат провода. По всей видимости, компьютеры пока используются только в качестве декорации, а подключать оборудование еще только предстоит. Провода из стен торчат и в других кабинетах.

Или вот еще пример. В туалете у главного хода вода в кранах есть. Но стоит дойти до учебных корпусов - и там почему-то в кранах воды нет.

Высокие гости на такие «мелочи» не смотрят и идут в спортивный зал. Там их уже ждут выстроившиеся в линии ученики, готовые к торжественной линейке. Дети, даже самые маленькие, радуют тем, как наизусть помнят и подпевают гимн Казахстана. Сразу видно - воспитывают патриотов своей страны.

Пока смотрели концерт, обращаю внимание, что за спинами школьников техничка то и дело протирает пол. Я, честно говоря, даже не понял сразу, в чем дело. Думал, что школа проявляет излишнее рвение к чистоте перед акимом. Пока моей коллеге с крыши прямо в глаз не прилетела капля. Оказалось, конденсат вентиляции протекает и на полу постоянно образуются лужи. Тазики в новой школе ставить не стали, обошлись трудом школьного персонала. Поэтому в одной части зала высокие гости смотрели танцы, а в другой с крыши капала вода.

- Сегодня для нас знаменательный день! - обратился к школьникам Виктор Ионенко. - Вводится в эксплуатацию наша любимая, прекрасная школа на государственном языке. Большое внимание сегодня уделяется развитию государственного языка. Эта школа построена по инициативе президента и правительства. Стройка шла на протяжении почти двух лет. Хочу сказать слова благодарности управлению строительства, которые курировали эту стройку. Мы сюда подвели коммуникации на 1,2 млрд тенге. Будущее за этими детьми! Надеюсь, что вы будете с теплотой вспоминать эту школу.

Идут пуско-наладочные работы

Торжественная линейка заканчивается тем, что строители передают директору символический ключ от новой школы. Когда осмотр кабинетов завершен, успеваем задать вопросы ответственным лицам.

Корреспондент «НГ» напомнил, что аким области Кумар Аксакалов давал четкое поручение - завершить все строительные работы до 1 августа. Почему же строительство затянулось на полгода и понесет ли кто-то ответственность за невыполнение поручений главы региона?

- Сроки определены договорными обязательствами между подрядчиком и АО Samruk-Kazyna Construction, - отвечает замакима области Бакытжан Нарымбетов. - Мы являемся местным исполнительным органом, который, конечно, желает, чтобы школу построили качественно и в срок. Я думаю, что заказчик эти моменты учтет в правовом поле и все соответствующие решения будут приняты. Что касается недоделок. Компьютеры обязательно подключат. Сейчас мы должны получить лицензию к школе. В течение полугода этот процесс идти и за это время все вопросы будут решены.

Через небольшое время замакима области подзывает представителя застройщика и просит объясниться с корреспондентом "НГ". Руководитель проекта ТОО «Antarium Group» Сабыржан ШАИМОВ объясняет:

- На данный момент идут пуско-наладочные работы. По нормам технологии в помещении, когда температура поднимается, вентилируемые шахты должны открываться. Сейчас идет регулировка этого механизма. В отопительный сезон батареи сильно нагреваются. Пуско-наладочные работы ведутся не только во время строительства, но и во время обслуживания школы.

Причем, как сообщила директор школы, акт приема-передачи уже подписан и школа введена в эксплуатацию.

"Кто не делал ремонт, тот не поймет"

- Жора, вот если вы не понимаете, вы не говорите. Вентиляционная система - она принудительная. Чтобы зимой ей работать, конденсат получается, нулевая точка - точка росы, - реагирует на мой разговор о каплях с крыши Виктор Ионенко. А на замечание, что зима идет уже два месяца, отвечает: - Давайте так. Сегодня открытие школы, вопросы все подрядчик будет устранять. Если там сегодня прокапало, это было неделю назад... По проекту вентиляционные шахты должны быть открытыми. Я сказал: закройте эти шахты. На зиму их нужно закрывать, нет необходимости их сегодня вентилировать! Будет отстройка, будет настройка, будет много еще каких вещей - чего вы переживаете?!

Аким Рудного отметил, что подрядчик дал гарантию на три года и в случае необходимости все недостатки должен устранить. Пояснил: строительство задержалось на несколько месяцев из-за того, что не смогли сразу забить сваи для основания, пришлось пересогласовывать проект. Ионенко признает, что подрядчик «с поставленной задачей не справился» и не закончил строительство в установленный срок, но отмечает: на то «были объективные факторы».

- Я считаю, что школа нормальная, комфортная, теплая, светлая, - сказал аким города. - Есть какие-то шероховатости. Я так думаю, что каждый, кто ремонтировал квартиру сам, знает, что они были, есть и будут. Я считаю, что это мелочи. Вот ERG построили новую шуолу, там тоже то и дело какая-нибудь батарея выйдет из строя. Всякое бывает, и ничего страшного в этом нет. Дети есть, событие это радостное. Эта школа принесет счастье для детей! Вчера в обед выходим со школы. Приезжает мужчина и спрашивает: можно ли к нам в школу поступить. Я говорю: «В чем проблема? Приходите!» А он, оказывается, из Костаная. Понимаете, что к нам из Костаная хотят прийти! Посмотрите на другие регионы. Я не хочу говорить, в каких конкретно. Но когда в других областях вскрывают обшивку, а там дырка насквозь на улицу... И это в наших мегаполисах... Такое бывает, это человеческий фактор. Другой вопрос в контроле - это серьезная тема. Я не вижу в нашей школе никаких особых проблем. Главное, чтобы учебный процесс пошел нормально.

Виктор Ионенко также сообщил, что рядом со школой построят парк аттракционов. Отвечая на вопрос «НГ», отметил: обойдутся без колеса обозрения, так как оно слишком дорогое.

