Школу, которую строили с ноября 2023 года, в последний раз обещали открыть 1 февраля. Сегодня, 2 февраля, на территории учебного заведения все еще можно было увидеть немногочисленных разнорабочих.

За забором стояли их коллеги, которые рассказали корреспонденту «НГ», что работали на укладке кровли без договора и до сих пор не получили зарплату за 3 месяца.

Строили в рамках национального проекта «Комфортная школа». Как поясняли «НГ» в фонде АО Samruk-Kazyna Construction, на проектирование, строительство и полное оснащение объекта образования, который соответствует современным стандартам, подрядчику ТОО «Antarium Group» выделили 6,19 млрд тенге. Однако школа не была запущена в начале учебного 2025-2026 года, как того требовало руководство региона. Не случилось этого ни 1 ноября, ни 10 января, ни 1 февраля.

Все вышеперечисленные данные в разное время озвучивал аким Рудного Виктор ИОНЕНКО. В августе 2025 года он объяснял, что акимат и его подведомственные организации не являются заказчиком строительства, а лишь помогают с подведением коммуникаций на 1,2 млрд тенге. В декабре анонсировал открытие школы 10 января 2026-го, когда выступал с речью перед детьми в преддверии Нового года. За два дня до обозначенного срока Ионенко, встречаясь с депутатом мажилиса Парламента РК Альбертом Рау, сказал: школу откроют 1 февраля.

- Школа-то в целом готова, нужно только получить заключение санврачей, у нас пробы воды на экспертизе, - рассказал сегодня «НГ» руководитель отдела образования Рудного Темурхан ЖАЙЛИБАЕВ. - Школу мы хотели открыть сегодня, но из-за того что все необходимые процедуры затянулись, пока откладывается открытие. Набор учеников уже проведен, мы предварительно посмотрели в каких школах перебор учащихся, чтобы дети не учились в две или в три смены. Мы теперь только ждем, когда сможем открыть двери школы. Ждем, когда подпишут акт приема-передачи. Точной даты я вам не назову. Хотим побыстрее. А так строительные работы завершены.

В акимате Рудного пообещали предоставить информацию о дате открытия школы по мере ее поступления.

В редакцию «НГ» тем временем обращаются рабочие, что строили эту школу. Они рассказали, что не получили плату за работы по укладке кровли.

- Мы тут уже 3 месяца, - говорит кровельщик Виктор СИТНИКОВ. - Сначала здесь работали ребята из Костаная, с ними не расчитались, и доделывать работу пригласили нас. Наша бригада работала без договора - в этом проблема. Кровлю мы сделали, а вот с крыльцом возникли проблемы. Мы Новый год праздновали без денег. У всех семьи. Мы обращались с жалобой в партию Amanat, нас перенаправили в трудовую инспекцию. Туда мы пока не обращались.

Александр РЕШЕТНИКОВ руководил другой бригадой, работающей над строительством школы с ноября по декабрь 2025 года.

- Нам все обещают, что скинут деньги, - добавляет Решетников. - У меня в бригаде 7 человек. Изначально нас рассчитывали каждый день. Потом нам по чуть-чуть отдавали. Я занимал и своими деньгами рассчитывался с бригадой. Сейчас мы так и не получили положенных денег.

«НГ» направит запрос департамент государственной инспекции труда с просьбой прокомментировать ситуацию.

Фото автора