Выдавать такие заключения будут территориальные подразделения уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

В феврале в Казахстане изменятся правила ввода в эксплуатацию высотных домов. Как сообщал первый вице-премьер Роман Скляр в ответ на депутатский запрос, согласно поправкам, внесённым в закон "О гражданской защите", с 1 февраля 2026 года многоквартирные жилые дома высотой более 28 метров перед приёмкой и вводом в эксплуатацию должны получить заключение о том, что они соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Как сообщали в Министерстве просвещения, проверки могут проводиться как до начала оказания таких услуг, так и в процессе их предоставления, что обеспечит своевременное выявление нарушений.

С 1 февраля в Казахстане вступает в силу новый порядок государственного контроля, позволяющий уполномоченным органам проводить внезапные проверки организаций, финансируемых из госбюджета, которые предоставляют детям питание, проживание, образование, воспитание и оздоровление.

В случае непредставления уведомления с 1 марта указанных налогоплательщиков переведут на общеустановленный порядок налогообложения. Датой начала его применения будет считаться 1 января 2026 года.

С 1 января до 28 февраля у казахстанцев есть возможность перейти на другой СНР или на общеустановленный режим. Также можно остаться на "упрощёнке". Для этого необходимо подать уведомление о применяемом режиме налогообложения. Таким образом, в конце февраля для предпринимателей истекает срок подачи уведомлений для перехода.

В начале года в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс, который ввёл три специальных налоговых режима (СНР):

Подъёмное пособие получат прокуроры

В январе генеральный прокурор Берик Асылов подписал поправки в приказ, который утверждает правила выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат сотрудникам органов прокуратуры.

При переводе сотрудника на другую должность, если это связано с переездом в другой населённый пункт на расстояние более 50 километров, ему выплачивается подъёмное пособие. Пособие выплачивается в размере денежного содержания за два месяца на самого сотрудника и половину месячного денежного содержания — на каждого члена семьи, переехавшего вместе с ним.

Кроме того, компенсируются расходы за перевозку до 10 тонн личного имущества и за проезд железнодорожным, водным или автомобильным транспортом. Компенсация распространяется также на членов семьи, переехавших вместе с сотрудником.

Приказ начнёт действовать с 3 февраля.

Гражданство Казахстана: стартует приём заявлений на тестирование

В январе заработали правила тестирования на знание государственного языка, Конституции и истории для тех, кто хочет получить гражданство Казахстана. С февраля начинается приём заявлений для участия в тестировании.

Тест включает 100 вопросов и состоит из трёх частей:

знание казахского языка — 30 вопросов;

основы Конституции — 40 вопросов;

история Казахстана — 30 вопросов.

На прохождение даётся 2 часа 10 минут.

Чтобы пройти тест, нужно набрать не меньше 50 баллов. При этом по каждому блоку должен быть минимум:

по казахскому языку — 15 баллов;

по Конституции — 20 баллов;

по истории — 15 баллов.

Заявления принимаются два раза в год:

с 3 по 10 февраля;

с 10 по 20 августа.

После успешного прохождения выдаётся электронный сертификат на государственном языке, действительный в течение 2 лет.

Новые законы вступят в силу

Недропользование

В конце декабря 2025 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который внёс поправки в Кодекс о недрах и недропользовании. Закон вступает в силу через 60 календарных дней после официального опубликования. По приблизительным подсчётам, это 26 февраля.

Ключевые новеллы закона

Появляется понятие "малоизученные территории" — закон официально вводит этот термин и устанавливает особый режим их геологического изучения. Это открывает дорогу к разработке участков, которые раньше простаивали.

Новый механизм доступа к недрам: от изучения к добыче — инвесторы смогут получить право недропользования сначала на геологическое изучение, а затем — с приоритетным переходом к разведке и добыче. Это снижает риски для бизнеса и делает "вход" в отрасль более понятным.

Ускоренные аукционы на участки недр — вводится упрощённый и более быстрый порядок проведения аукционов, в том числе в электронном формате. Меньше бюрократии — быстрее старт проектов.

Жёсткие ограничения для нацкомпаний на "заморозку" участков — они больше не смогут бесконечно их резервировать. Срок — 3 года. Если за это время приоритетное право не реализовано, участок "уходит" на электронный аукцион.

Историко-культурное наследие

Также в конце декабря Токаев подписал закон по вопросам охраны историко-культурного наследия. Закон вступает в силу 26 февраля.

В целом документ усиливает государственный контроль и цифровизацию в археологии; наводит порядок в лицензировании и хранении находок; снижает риски утраты культурного наследия; повышает требования к услугам для детей.

Семья, культура, образование

Также в прошлом году Президент подписал поправки по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля. Они вносят изменения сразу в несколько законов и вступают в силу 1 февраля.

Ключевые нововведения закона

Усилена защита детей-сирот: приоритет в усыновлении и опеке теперь у родственников, а при их отсутствии — у состоящих в официальном браке людей.

Госконтроль за организациями, которые за счёт бюджета кормят, лечат, обучают и содержат детей, выведен из Предпринимательского кодекса и переведён в социальные законы — акцент смещён с бизнеса на защиту прав ребёнка.

Вводится государственное ранжирование колледжей и вузов по эффективности работы.

Запрещены фонограммы на концертах (кроме исключений) и обязательно указание авторов при любом публичном использовании произведений, включая онлайн-платформы.

Акиматы официально отвечают за развитие и сохранение библиотек.

Как отдыхаем в феврале

В феврале 2026 года в Казахстане не предусмотрено государственных праздников, и казахстанцы смогут полноценно отдохнуть лишь в выходные дни.

Казахстанцев, работающих по стандартному графику 5/2, в феврале ждут:

8 выходных дней;

20 рабочих дней.

Выходными традиционно станут все субботы и воскресенья, что позволит планировать короткие поездки, встречи с близкими и активный отдых.

Тех, кто работает по графику 6/1, ждёт:

4 выходных дня;

24 рабочих дня.

Выходным днём будет только воскресенье.

Поскольку государственных праздников в феврале нет, дополнительных выходных и переносов рабочих дней также не предусмотрено.

Какой будет погода в феврале

По прогнозам синоптиков, февраль ещё сохранит зимний характер, но к концу месяца станет заметно теплее. В большинстве регионов сохраняются морозы. На севере и востоке синоптики прогнозируют от 13 до 18 градусов со знаком минус, на крайнем юге — в районе 3 градуса выше нуля. Возможны метели, гололёд и туманы, особенно в северных и горных регионах. На юге не исключена редкая зимняя гроза.

Напомним, ранее "НГ" сообщала о том, какой будет погода в Костанае и области завтра, в понедельник, 2 февраля.