В каких районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе?

1 февраля 2026, 10:08 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 2 по 6 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе компания запланировала работы в одиннадцати районах областного центра.

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-17 (работы на ВЛ)

с 2 до 4 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Дощанова, 134-180, 176/1-176/10, 
  • ул. Бородина, 40-72, 68/2-68/7, 
  • ул. Шаяхметова, 42-82, 
  • ул. Летунова, 29-76, /1-54/17, 72/1-72/11, 79/9, 
  • ул. Павлова, 122-163, 139/4-139/6, 141/3-141/13, 157/1-157/12. 

ТП-336 (работы на ТП)

2 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • ГУВД, 
  • госпиталь, 
  • кафе «Оливка», 
  • магазин «Виолетта», 
  • «Береке-Банк», 
  • архитектурное ателье «Дом», 
  • стройка ИП Айткужинов, 
  • стройка ИП Несембаева.

Спальный сектор:

  • ул. Пушкина, 39.

Частный сектор:

  • ул. 5 Апреля, 97, 
  • пр. Абая, 172а,174. 

ТП-Пионерлюкс (промзона, ул. Складская) (работы на ВЛ)

2 февраля 2026 года с 10:00 до 14:00

  • ИП Гареев, 
  • ТОО «Анай», 
  • ТОО «ВАН», 
  • ИП Пупырева, 
  • ИП Галисултанова, 
  • ИП Банников, 
  • ТОО «Компани ДОСТ», 
  • магазин «Рыбная лавка». 

КТП-Мальков (р-он магазина Астыкжан) (работы на ТП)

3 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • пр. Абая, 1/57-1/93, 3/53-3/63. 

ТП-67 (работы на ТП)

4 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • Детский сад № 44, 
  • ИП Сухин-пекарня, 
  • кафе «Элефант», 
  • магазины «Юбилейный», 
  • «Али-Баба», 
  • «Садовод»,
  • «Ангел», 
  • «Аскер», 
  • «Комфорт», 
  • «Министерство подарков», 
  • коллегия адвокатов, 
  • салон «Николь», 
  • «Гювен».

Спальный сектор:

  • ул. Чехова, 106,106/1, 
  • пр. Аль-Фараби, 92, 96, 98,100, 
  • пр. Тауельсиздик, 111, 113, 115.

Светофор:

  • ул. Чехова – пр. Аль-Фараби,
  • ул. Чехова - пр. Тауельсиздик. 

РП-ГКН (работы на ВЛ)

4 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • ИП Мухлаев- магазин «Лента» ул. Каирбекова, 370/4. 

РП-1 (работы на ВЛ)

4 и 5 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • ИП Мухлаев - магазин «Лента» ул. Каирбекова 370/4, 
  • ИП Сапбеков, 
  • ИП «Ахчин Г», 
  • ИП Ахметова, 
  • стройка «Сара КЗ»,
  • ИП Дильдабекова. 

КТП-044 (работы на ВЛ)

5 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Совхозная, 1-60, 2/1-2/39, 100, 
  • 2-я Совхозная, 3/3, 2/1-2/27, 17/1-17/3, 
  • ул. Каирбекова, 370/3-370/5.

Светофор:

  • ул. Каирбекова – ул. Курганская. 

РП-23 (ул. Узкоколейная) (работы на ТП)

5 февраля 2026 года с 10:00 до 20:00

  • ИП Савченко по ул. Узкоколейная 11. 

ТП-613 (работы на ТП)

6 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

  • Строительный колледж по ул. Баймагамбетова, 1, 
  • дом Юношества, 
  • СТО, 
  • МПРО «Приход Храма», 
  • ресторан «Кинза», 
  • ТОО «Компания GS Костанай», 
  • студия красоты.

Спальный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 3, корпус 2, 3. 

ТП-138 (работы на ВЛ)

6 февраля 2026 года с 10:00 до 17:00

  • Кафе «Дача» по ул. Павлова, 29, 
  • медицинский центр «Вералайн» по ул. Павлова, 31,
  • сауна «Лед», установочный центр "STAR LINE" по пр. Абая, 143,

Спальный сектор:

  • ул. Павлова 60 а.

Частный сектор:

  • ул. Павлова, 29-39, 39а, 
  • пр. Абая, 137-143.

Светофор:

  • ул. Павлова – ул. Алтынсарина. 