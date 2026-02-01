План работ Костанайской Горэлектросети с 2 по 6 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе компания запланировала работы в одиннадцати районах областного центра.

В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-17 (работы на ВЛ)

с 2 до 4 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Дощанова, 134-180, 176/1-176/10,

ул. Бородина, 40-72, 68/2-68/7,

ул. Шаяхметова, 42-82,

ул. Летунова, 29-76, /1-54/17, 72/1-72/11, 79/9,

ул. Павлова, 122-163, 139/4-139/6, 141/3-141/13, 157/1-157/12.

ТП-336 (работы на ТП)

2 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

ГУВД,

госпиталь,

кафе «Оливка»,

магазин «Виолетта»,

«Береке-Банк»,

архитектурное ателье «Дом»,

стройка ИП Айткужинов,

стройка ИП Несембаева.

Спальный сектор:

ул. Пушкина, 39.

Частный сектор:

ул. 5 Апреля, 97,

пр. Абая, 172а,174.

ТП-Пионерлюкс (промзона, ул. Складская) (работы на ВЛ)

2 февраля 2026 года с 10:00 до 14:00

ИП Гареев,

ТОО «Анай»,

ТОО «ВАН»,

ИП Пупырева,

ИП Галисултанова,

ИП Банников,

ТОО «Компани ДОСТ»,

магазин «Рыбная лавка».

КТП-Мальков (р-он магазина Астыкжан) (работы на ТП)

3 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

пр. Абая, 1/57-1/93, 3/53-3/63.

ТП-67 (работы на ТП)

4 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

Детский сад № 44,

ИП Сухин-пекарня,

кафе «Элефант»,

магазины «Юбилейный»,

«Али-Баба»,

«Садовод»,

«Ангел»,

«Аскер»,

«Комфорт»,

«Министерство подарков»,

коллегия адвокатов,

салон «Николь»,

«Гювен».

Спальный сектор:

ул. Чехова, 106,106/1,

пр. Аль-Фараби, 92, 96, 98,100,

пр. Тауельсиздик, 111, 113, 115.

Светофор:

ул. Чехова – пр. Аль-Фараби,

ул. Чехова - пр. Тауельсиздик.

РП-ГКН (работы на ВЛ)

4 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

ИП Мухлаев- магазин «Лента» ул. Каирбекова, 370/4.

РП-1 (работы на ВЛ)

4 и 5 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

ИП Мухлаев - магазин «Лента» ул. Каирбекова 370/4,

ИП Сапбеков,

ИП «Ахчин Г»,

ИП Ахметова,

стройка «Сара КЗ»,

ИП Дильдабекова.

КТП-044 (работы на ВЛ)

5 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Совхозная, 1-60, 2/1-2/39, 100,

2-я Совхозная, 3/3, 2/1-2/27, 17/1-17/3,

ул. Каирбекова, 370/3-370/5.

Светофор:

ул. Каирбекова – ул. Курганская.

РП-23 (ул. Узкоколейная) (работы на ТП)

5 февраля 2026 года с 10:00 до 20:00

ИП Савченко по ул. Узкоколейная 11.

ТП-613 (работы на ТП)

6 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00

Строительный колледж по ул. Баймагамбетова, 1,

дом Юношества,

СТО,

МПРО «Приход Храма»,

ресторан «Кинза»,

ТОО «Компания GS Костанай»,

студия красоты.

Спальный сектор:

ул. Баймагамбетова 3, корпус 2, 3.

ТП-138 (работы на ВЛ)

6 февраля 2026 года с 10:00 до 17:00

Кафе «Дача» по ул. Павлова, 29,

медицинский центр «Вералайн» по ул. Павлова, 31,

сауна «Лед», установочный центр "STAR LINE" по пр. Абая, 143,

Спальный сектор:

ул. Павлова 60 а.

Частный сектор:

ул. Павлова, 29-39, 39а,

пр. Абая, 137-143.

Светофор: