В каких районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе?
План работ Костанайской Горэлектросети с 2 по 6 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе компания запланировала работы в одиннадцати районах областного центра.
В связи с работами произойдет временное отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП-17 (работы на ВЛ)
с 2 до 4 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Дощанова, 134-180, 176/1-176/10,
- ул. Бородина, 40-72, 68/2-68/7,
- ул. Шаяхметова, 42-82,
- ул. Летунова, 29-76, /1-54/17, 72/1-72/11, 79/9,
- ул. Павлова, 122-163, 139/4-139/6, 141/3-141/13, 157/1-157/12.
ТП-336 (работы на ТП)
2 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
- ГУВД,
- госпиталь,
- кафе «Оливка»,
- магазин «Виолетта»,
- «Береке-Банк»,
- архитектурное ателье «Дом»,
- стройка ИП Айткужинов,
- стройка ИП Несембаева.
Спальный сектор:
- ул. Пушкина, 39.
Частный сектор:
- ул. 5 Апреля, 97,
- пр. Абая, 172а,174.
ТП-Пионерлюкс (промзона, ул. Складская) (работы на ВЛ)
2 февраля 2026 года с 10:00 до 14:00
- ИП Гареев,
- ТОО «Анай»,
- ТОО «ВАН»,
- ИП Пупырева,
- ИП Галисултанова,
- ИП Банников,
- ТОО «Компани ДОСТ»,
- магазин «Рыбная лавка».
КТП-Мальков (р-он магазина Астыкжан) (работы на ТП)
3 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- пр. Абая, 1/57-1/93, 3/53-3/63.
ТП-67 (работы на ТП)
4 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
- Детский сад № 44,
- ИП Сухин-пекарня,
- кафе «Элефант»,
- магазины «Юбилейный»,
- «Али-Баба»,
- «Садовод»,
- «Ангел»,
- «Аскер»,
- «Комфорт»,
- «Министерство подарков»,
- коллегия адвокатов,
- салон «Николь»,
- «Гювен».
Спальный сектор:
- ул. Чехова, 106,106/1,
- пр. Аль-Фараби, 92, 96, 98,100,
- пр. Тауельсиздик, 111, 113, 115.
Светофор:
- ул. Чехова – пр. Аль-Фараби,
- ул. Чехова - пр. Тауельсиздик.
РП-ГКН (работы на ВЛ)
4 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
- ИП Мухлаев- магазин «Лента» ул. Каирбекова, 370/4.
РП-1 (работы на ВЛ)
4 и 5 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
- ИП Мухлаев - магазин «Лента» ул. Каирбекова 370/4,
- ИП Сапбеков,
- ИП «Ахчин Г»,
- ИП Ахметова,
- стройка «Сара КЗ»,
- ИП Дильдабекова.
КТП-044 (работы на ВЛ)
5 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Совхозная, 1-60, 2/1-2/39, 100,
- 2-я Совхозная, 3/3, 2/1-2/27, 17/1-17/3,
- ул. Каирбекова, 370/3-370/5.
Светофор:
- ул. Каирбекова – ул. Курганская.
РП-23 (ул. Узкоколейная) (работы на ТП)
5 февраля 2026 года с 10:00 до 20:00
- ИП Савченко по ул. Узкоколейная 11.
ТП-613 (работы на ТП)
6 февраля 2026 года с 10:00 до 18:00
- Строительный колледж по ул. Баймагамбетова, 1,
- дом Юношества,
- СТО,
- МПРО «Приход Храма»,
- ресторан «Кинза»,
- ТОО «Компания GS Костанай»,
- студия красоты.
Спальный сектор:
- ул. Баймагамбетова 3, корпус 2, 3.
ТП-138 (работы на ВЛ)
6 февраля 2026 года с 10:00 до 17:00
- Кафе «Дача» по ул. Павлова, 29,
- медицинский центр «Вералайн» по ул. Павлова, 31,
- сауна «Лед», установочный центр "STAR LINE" по пр. Абая, 143,
Спальный сектор:
- ул. Павлова 60 а.
Частный сектор:
- ул. Павлова, 29-39, 39а,
- пр. Абая, 137-143.
Светофор:
- ул. Павлова – ул. Алтынсарина.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.