Напомним, инцидент произошел вчера вечером на Сергеевской плотине в нескольких километрах от города Рудный. Двое рыбаков, передвигаясь по льду, провалились в воду.

Фото пресс-службы ДП области

Спасли их сотрудники управления специализированной службы охраны совместно со спасателями. В пресс-службе дпартамента полиции области сообщили - один из спасенных рыбаков рассказал, что все произошло внезапно, когда они возвращались с рыбалки:

– Вчера, 18 марта, мы с другом были на водоеме, на рыбалке. Лед был большой, почти метровой толщины. Где-то в 17:30 все рыбаки пошли на берег, и мы пошли за ними по тропинке. Ничего не предвещало. Но в какой-то момент мой друг наступил и провалился под воду. Я пытался его вытащить, но в итоге мы оба оказались в полынье. Рядом никого не было, было страшно. К счастью, сотрудники полиции увидели нас, прибежали и с помощью веревки сначала вытащили меня, потом друга. Они спасли нам жизнь, – рассказал мужчина

- Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников полиции и спасателей мужчин удалось вытащить из воды, - передают в пресс-службе ДП. - Им была оказана первая медицинская помощь, после чего пострадавших доставили в городскую больницу Рудного.

В ведомстве подчеркнули, что оперативность и взаимодействие служб позволили избежать трагических последствий.

В полиции и службах ЧС также напоминают: в весенний период лед становится тонким и крайне опасным, выход на него может представлять угрозу для жизни.