Как сообщили «НГ» в ДП Костанайской области, что он явился в полицию с повинной. Подтвердили и сведения о месте работы, распространяемые в СМИ, - служба безопасности филиала "Правительства для граждан".

По предварительным данным, подозреваемый выстрелил в бывшую жену из охотничьего ружья в ходе бытового конфликта. От ранения в голову она скончалась.







Иллюстративное фото с сайта Depositphotos

В Сети после случившегося обсуждают вопрос о подборе сотрудников в госкорпорации.

- По факту убийства 37-летней жительницы Костанай возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ДП. - Подозреваемый - бывший супруг погибшей, явившийся в полицию с явкой с повинной, водворен в изолятор временного содержания. Предварительно установлено, женщина скончалась в результате огнестрельного ранения, полученного в ходе бытового конфликта. Зарегистрированное охотничье ружье, принадлежащее подозреваемому, изъято. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.



