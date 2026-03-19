Двое рыбаков провалились под лед в Костанайской области
19 марта 2026, 09:59 | Происшествия
Несчастный случай произошел вечером на Сергеевском водохранилище, в 10 километрах от Рудного. Двое мужчин, передвигаясь по льду, провалились в холодную воду.
Иллюстративное фото freepik.com
- На место происшествия оперативно прибыли спасатели и сотрудники полиции. Благодаря слаженным действиям служб обоих мужчин удалось спасти. - сообщает пресс-служба МЧС. - МЧС предупреждает: в весенний период лёд становится тонким и опасным. Выход на него может стоить жизни.
Пострадавшим мужчинам была оказана первая медицинская помощь, после чего бригада скорой помощи доставила их в городскую больницу Рудного.
