В Казахстане предложили внедрить единую цифровую систему контроля экзаменов и аттестации в вузах. В частности, речь идёт о записи экзаменов на камеру и микрофон, передаёт Tengri Education.

Соответствующий депутатский запрос на имя премьер-министра Олжаса Бектенова озвучил депутат Мажилиса Абуталип Мутали. По его словам, в системе высшего и среднего образования накапливаются системные проблемы.

"В ряде частных университетов и колледжей студентов формально зачисляют, но фактически они не участвуют в учебном процессе, не осваивают программы, при этом беспрепятственно получают дипломы", — заявил депутат.

Мажилисмен подчеркнул, что такая практика приводит к появлению специалистов "на бумаге" и создает риски для рынка труда.

Проблемы в системе

Мутали отметил, что подобные нарушения уже фиксировались в разных вузах.

"По данным уполномоченного органа, в последние годы по 25 университетам было приостановлено 60 лицензионных приложений", — сообщил он.

Мажилисмен считает, что это свидетельствует о необходимости усиления контроля в сфере образования.

Что предложил депутат

Абуталип Мутали предложил перейти к цифровым инструментам контроля. В частности, он заявил о необходимости внедрения цифровой идентификации во время экзамена и прокторинга — системы удалённого контроля онлайн-экзаменов и тестов, использующей веб-камеру, микрофон и запись экрана для предотвращения списывания.

"Прокторинг и цифровая идентификация личности при проведении экзаменов и аттестаций позволят обеспечить прозрачность, снизить коррупционные риски и исключить возможность изменения результатов", — отметил депутат.

Также мажилисмен предложил:

внедрить государственную единую систему прокторинга;

обязать вузы использовать цифровые технологии контроля знаний, включая инструменты на базе искусственного интеллекта;

разработать дорожную карту с конкретными сроками, ответственными и показателями эффективности.

Парламентарий напомнил, что ранее Президент Касым-Жомарт Токаев указывал на системные проблемы в образовании и несоответствие подготовки кадров требованиям современных технологий.